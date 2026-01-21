撕掉「林瑞陽兒子」標籤 林禹打拚健身事業24小時待命

林禹目前是3家健身房老闆。（記者王聰賢／攝影）

35歲林禹漸漸撕掉「林瑞陽兒子」標籤，健身房版圖愈擴愈大，經營7年的「運動學Fitology」撐過疫情 ，1年前還接手2家「300壯士」，3家會員人數達3千多人。他坦言「沒想過會走到今天」，為拚事業手機24小時不關機，同住的媽媽曾哲貞不愛運動只遛狗，暫時勸不來。

林禹2021年曾在偶像劇「戀愛是科學」演同志 「戴歐文」，近期參加運動節目「最強的身體」。就讀大學就熱愛運動，他跟另2位股東就常半認真半開玩笑：「我們自己開一家，以後練到飽都不用錢。」7年前拿出早年在大陸發展積蓄中的200萬台幣(約6.3萬美元)，完成了夢想。

第一間健身房位在文山區，最辛苦就是疫情時配合政府禁令，空轉了一段時間，開放後每樣器材都用透明的防水布隔起來，直到迎來一股「報復性運動」風潮，待營運恢復正常，才終於在第4年回本。對於3位股東從未吵過架，連林禹都說：「滿神奇。」就算意見不合，也會試著融合。

對於顧客心理，負責對外行銷的林禹似乎頗有心得，他在推出吸客DM時，不會設計成完全免費，而是附一張小票，上頭寫「憑這張來運動，只要10元（0.32美元）」，「大家對免費的東西會質疑，也覺得免費的沒有價值，反而給很低很低的門檻，顧客會覺得有賺到、想來試看看，所以成功率也蠻高的」。

300壯士曾因周杰倫 站台聲名大噪，也是藝人最常去的健身房。外傳林禹「零元頂讓」西門町、板橋2家店，且承擔500萬（約15.8萬美元）的「隱形債務」，但林禹的解讀不是這樣，認為是300壯士要歇業，他們考量各方面後直接跟房東談新的租約，再用「運動學」的品牌全新經營。特別的是，他們承接300壯士2家店原本會員，就算是還有3年以上合約也照收不誤，不必再另付費用。

2家店約莫各承接300位會員，對於外傳500萬隱形債務，林禹不確定這消息哪來的，但承接舊會員的費用其實超越了500萬，他說：「可能外界會覺得是損失，但我們會覺得舊會員能留下來是人氣、人流的延續，也讓他們看到新場地以及我們親力親為的誠意。」3個股東也都有共識，畢竟健身房的會員才是最重要的。

林禹不喜歡權威式管理，也用智慧處理客服臨櫃狀況，由於新的2家店採24小時營業，他為此手機從不關機，隨時接聽員工電話，就算沈睡，也想盡辦法在5秒後清醒。老爸林瑞陽來過文山店，基於從商多年經驗，聽聞兒子接手300壯士，「覺得這種展店方式不錯」。林瑞陽過往胖瘦不定，林禹被問有沒有給建議時說：「他對自己的身材要求很嚴格，不需要我教，他年輕時在運動方面就很厲害。」