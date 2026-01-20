戲說從頭／詮釋新手動物保育員 邵雨薇找回初心

邵雨薇在「動物園」中飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育。（圖／Disney+提供）

演員邵雨薇、王柏傑、李淳主演，台灣職人愛情劇「動物園」，近日宣布開播時間，這部歷時四年籌備、橫跨台美兩地取景的職人愛情喜劇，由製作人唐在揚、導演蘇文聖攜手打造，將鏡頭對準高雄壽山動物園，描繪一段從歡喜冤家到相知相惜的暖心故事，在笑與淚中探討人與動物、人與人之間最真摯的情感連結。

「動物園」劇情講述廣告公司群創意總監朱欣葵（邵雨薇 飾）在職涯遭遇重大挫折後，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。面對截然不同的工作環境，她不僅要學習如何與動物相處，還得應對資深保育員（王柏傑 飾）的嚴格要求與挑戰。兩人從初見的針鋒相對，在餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常中，逐漸理解彼此的堅持與溫柔。這段在動物園展開的職場愛情故事，不僅帶領觀眾看見保育員工作的辛勞與成就，更在人與動物的互動中，重新思考生命的意義與價值。

「動物園」在正式上線前已累積超高人氣與口碑。第一、二集於高雄電影節試映當周，即獲得「觀眾票選第一名」的亮眼成績，觀眾一致讚賞本劇兼具娛樂性與深度的動人敘事，證明台劇 在職人題材上的創新突破。