戲說從頭／詮釋新手動物保育員 邵雨薇找回初心

記者陳慧貞／綜合報導
邵雨薇在「動物園」中飾演廣告菁英，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育。（圖／Disney+提供）
演員邵雨薇、王柏傑、李淳主演，台灣職人愛情劇「動物園」，近日宣布開播時間，這部歷時四年籌備、橫跨台美兩地取景的職人愛情喜劇，由製作人唐在揚、導演蘇文聖攜手打造，將鏡頭對準高雄壽山動物園，描繪一段從歡喜冤家到相知相惜的暖心故事，在笑與淚中探討人與動物、人與人之間最真摯的情感連結。

「動物園」劇情講述廣告公司群創意總監朱欣葵（邵雨薇 飾）在職涯遭遇重大挫折後，陰錯陽差成為高雄壽山動物園的實習保育員。面對截然不同的工作環境，她不僅要學習如何與動物相處，還得應對資深保育員（王柏傑 飾）的嚴格要求與挑戰。兩人從初見的針鋒相對，在餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常中，逐漸理解彼此的堅持與溫柔。這段在動物園展開的職場愛情故事，不僅帶領觀眾看見保育員工作的辛勞與成就，更在人與動物的互動中，重新思考生命的意義與價值。

「動物園」在正式上線前已累積超高人氣與口碑。第一、二集於高雄電影節試映當周，即獲得「觀眾票選第一名」的亮眼成績，觀眾一致讚賞本劇兼具娛樂性與深度的動人敘事，證明台劇在職人題材上的創新突破。

為真實呈現動物保育員的專業與日常，主演群皆在開拍前於壽山動物園接受至少三周的密集訓練。談到這次的演出經驗，邵雨薇分享：「這是我第一次演保育員，朱欣葵在動物園找到的不只是工作，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡，找到屬於自己的療癒時刻。」王柏傑則分享：「這個角色讓我學會用更溫柔的方式面對生命，擔任動物園保育員不只要有專業技能，更需要耐心和同理心，很開心能透過Disney+與大家分享這段特別的職場愛情故事。」

王柏傑在「動物園」中飾演資深保育員，在人與動物的互動中重新思考生命的意義與價值。...
「派遣女醫X」米倉涼子涉違反麻藥法 遭書面送檢

車勝元搭16年老友秋成勳 「勝元家」海外出差鬧不合

