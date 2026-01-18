李玟51歲冥誕 歌迷追憶「永遠的月光愛人」

李玟是華人界永遠的歌唱天后。(圖／CoCo歌迷會提供)

華語樂壇天后CoCo李玟 51歲冥誕，適逢她台灣金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一年。為紀念這位華人 巨星，CoCo李玟台灣歌迷會自發性發起「CoCo李玟生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展出一片溫柔花海，讓CoCo的冥誕在滿滿的愛中被記得、被守護。

去年此時，在家屬與歌迷齊心努力下，CoCo李玟紀念雕像於台灣揭幕，並命名為「永遠的月光愛人」。這座雕像不只是思念的寄託，更象徵著CoCo與台灣這片土地深厚而真摯的情感連結。一年來，這裡已成為全球歌迷來台必訪的心靈聖地。

為迎接這個別具意義的生日，台灣歌迷會發起「生日紀念布置」募資計畫。活動消息一公布，立刻獲得來自世界各地歌迷的支持響應，一份份心意跨越國界與距離，匯聚成最深情的祝福，這次募資用於今天的現場花藝與氣球設計，並把每一位參與者的祝福文字，彙整製作成精美的實體祝福卡。

李玟二姐Nancy當天則是前往CoCo永眠的武漢 市石門峰紀念公園緬懷妹妹。有歌迷詢問是否有機會再看到李玟珍貴的演唱會影像。對此，Nancy回應：「都在努力爭取中，因為這也是CoCo的心願，相信大家一起努力，事情一定會往前推進。」