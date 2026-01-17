話劇「尋味」與高明駿兒演爺孫 李志希曝奇妙緣分

高明駿（左起）、李志希和張立威當年在大陸都玩在一起。（圖／李志希提供）

台灣資深藝人李志希今年感觸深，當年跟趙學煌演父子，曾同住一間套房4個半月，聞趙學煌過世不勝唏噓。而緣分如此奇妙，他和歌手高明駿當年在電影演好兄弟。近期他在北京主演話劇「尋味」，高明駿的兒子高奇佑就演他的孫子。

李志希1993年和岳翎主演瓊瑤「梅花三弄之鬼丈夫」，他戴著面具演出，劇組安排兩人1房，其實房門一打開有3個門，1間是廁所，1間是標準房，李志希雖是男一，但仍讓出套房給前輩、劇中父親趙學煌住。

他對趙學煌印象最深就是幽默詼諧，兩人也同時加入中視棒球隊。在趙學煌車禍癱瘓後，三節會前往探望，他印象最深是趙哥「會笑著說低潮」，自嘲連手都不能動，想自殺都自殺不了，他們只能看看他，什麼也幫不了。

至於高明駿，李志希跟他都61歲，「他退休 啦，開著吉普車到處遊山玩水，很愜意舒服，我都很羨慕。」李志希說，高明駿全大陸到處跑，張立威（胖胖）生前也跟著跑，他廚藝依舊「好吃得不得了」。

李志希近年定居北京，和張立威關係緊密，幾乎每個月見一次，而他主演舞台劇 「尋味」就是張立威牽線的。李志希回憶：「胖胖去馬來西亞拍戲，太累了昏倒才知道有糖尿病 ，但他就是不回台灣治療。」張立威在去年大年初一過世。

最近北京天寒地凍最低到攝氏零下6度，李志希說：「戴的手套是胖胖給的，老想他。」那是張立威生前見他戴的手套嫌不夠暖，就把自己騎自行車戴的送出，「只要一戴就想起他」。

這回跟高明駿兒子同台演爺孫，李志希對後輩的印象不錯，「很努力，底功扎實，只是剛巧演的是台灣人，但因為開口是北京腔，所以有建議他要再調一下，我算他的父執輩啦」。