我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

話劇「尋味」與高明駿兒演爺孫 李志希曝奇妙緣分

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高明駿（左起）、李志希和張立威當年在大陸都玩在一起。（圖／李志希提供）
高明駿（左起）、李志希和張立威當年在大陸都玩在一起。（圖／李志希提供）

台灣資深藝人李志希今年感觸深，當年跟趙學煌演父子，曾同住一間套房4個半月，聞趙學煌過世不勝唏噓。而緣分如此奇妙，他和歌手高明駿當年在電影演好兄弟。近期他在北京主演話劇「尋味」，高明駿的兒子高奇佑就演他的孫子。

李志希1993年和岳翎主演瓊瑤「梅花三弄之鬼丈夫」，他戴著面具演出，劇組安排兩人1房，其實房門一打開有3個門，1間是廁所，1間是標準房，李志希雖是男一，但仍讓出套房給前輩、劇中父親趙學煌住。

他對趙學煌印象最深就是幽默詼諧，兩人也同時加入中視棒球隊。在趙學煌車禍癱瘓後，三節會前往探望，他印象最深是趙哥「會笑著說低潮」，自嘲連手都不能動，想自殺都自殺不了，他們只能看看他，什麼也幫不了。

至於高明駿，李志希跟他都61歲，「他退休啦，開著吉普車到處遊山玩水，很愜意舒服，我都很羨慕。」李志希說，高明駿全大陸到處跑，張立威（胖胖）生前也跟著跑，他廚藝依舊「好吃得不得了」。

李志希近年定居北京，和張立威關係緊密，幾乎每個月見一次，而他主演舞台劇「尋味」就是張立威牽線的。李志希回憶：「胖胖去馬來西亞拍戲，太累了昏倒才知道有糖尿病，但他就是不回台灣治療。」張立威在去年大年初一過世。

最近北京天寒地凍最低到攝氏零下6度，李志希說：「戴的手套是胖胖給的，老想他。」那是張立威生前見他戴的手套嫌不夠暖，就把自己騎自行車戴的送出，「只要一戴就想起他」。

這回跟高明駿兒子同台演爺孫，李志希對後輩的印象不錯，「很努力，底功扎實，只是剛巧演的是台灣人，但因為開口是北京腔，所以有建議他要再調一下，我算他的父執輩啦」。

糖尿病 退休 台劇

上一則

觀影說劇╱「魔鬼交易」為宗教走火入魔 宋智孝素顏扮醜

下一則

「情感的價值」奧斯卡大熱門 票房破挪威紀錄

延伸閱讀

一卡皮箱闖北京「鬼丈夫」李志希空姐老婆一句話成關鍵

一卡皮箱闖北京「鬼丈夫」李志希空姐老婆一句話成關鍵
日經：中國施壓日本招反效果 高市早苗人氣不減反增

日經：中國施壓日本招反效果 高市早苗人氣不減反增
WSJ：中國AI開發者遇晶片瓶頸 直言難超美國

WSJ：中國AI開發者遇晶片瓶頸 直言難超美國
台美關稅協議北京反對 外交部：中國無權置喙

台美關稅協議北京反對 外交部：中國無權置喙

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議