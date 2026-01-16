「功夫」打鬥忘我沒聽到喊卡 劉冠廷一度拍到「落枕」

劉冠廷在「功夫」中飾演終極大反派「藍金」。（圖／麻吉砥加提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的新作「功夫」發布正式預告，畫面中柯震東展現特訓成果，在夜色中施展輕功飛簷走壁，以高強功夫行俠仗義。演出終極反派「藍金」的劉冠廷，更是打到全身痠痛，下戲後需要去按摩舒壓。

劉冠廷此次在「功夫」中徹底翻轉形象，挑戰終極反派「藍金」，開拍前接受高強度的專業特訓，正式拍攝時展現前所未見的俐落身手，在多場決鬥戲中打到近乎忘我。他坦言：「這角色有種近乎偏執的純粹，有幾場對打戲我打到沒聽到導演喊卡，完全陷在角色裡。」

另外，劉冠廷透露，除了追求武打動作到位外，因「藍金」造型設定是一頭金色長髮，他經常需要靠脖子使力甩髮，一場接住鐵鍊的戲，他因轉頭動作過猛，一不小心把自己弄到「落枕」（頸部肌肉扭傷）。

除了主要角色廝殺激烈，「功夫」反派陣營還有全能影后嚴藝文、金獎男配高英軒等人加入。嚴藝文一改過往親和形象，在片中飾演地方勢力龐大的萬年議長，表面掛著詭譎微笑與招牌式握手，實則暗地操盤不法勾當，反差感十足。

導演九把刀表示，「功夫」保有原著小說中熱血師徒情誼的同時，透過視效團隊將書中的奇幻招式完整視覺化，打造屬於台灣的「現代江湖」。