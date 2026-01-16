重心放女兒身上… 鬼鬼否認排擠昔日摯友：是炎亞綸沒回訊息

我的頻道

記者李姿瑩╱綜合報導
鬼鬼期待新年工作多多。（記者王聰賢／攝影）
鬼鬼期待新年工作多多。（記者王聰賢／攝影）

鬼鬼吳映潔出席品牌活動，笑稱久違公開露面，所以有問必答。她感嘆近期「工作很難做」，覺得廠商條件變多，可能受到景氣影響，「也可能我價錢太高要調整，開玩笑的啦，主要是我喜歡的品牌才會接」。

聽聞前男友禾浩辰結婚，鬼鬼大方祝福「很棒」，至於已經沒有聯絡的炎亞綸，鬼鬼的回答還是一樣，兩人生活圈已經不同，也許未來可能會聯絡，但現在忙得不可開交，無暇顧及這些瑣事。

鬼鬼強調沒有排擠炎亞綸，是炎亞綸最後沒回訊息。她現在忙著帶小孩，跟阿本等朋友都是提早相約。「我看不到有沒有已讀，我關掉這個功能，避免影響心情。退追是他的自由和選擇，我也沒追蹤任何人」。

面對丫頭、小薰傳出不合，鬼鬼直言不知道內情，本來和黑澀會美眉就很少聯絡，與王子更沒有私交，「這些都是事實，我們本來私底下就不是朋友，就是這個圈子的同事」。鬼鬼透露，自己暫時也會少交一些圈內的朋友，「因為很多細節要注意，像阿本發文都會幫每個人修圖，我常常會忽略這些細節」。

鬼鬼現在生活重心全放在女兒妹子身上，每天幫女兒安排穿搭，連抓周都提前練習，靠作弊讓女兒一次就抓到千元大鈔，鬼鬼笑說：「女兒現在還是可愛居多，開始有我的影子，會故意趁換尿布時亂尿，還賊賊看著你。」

有趣的是，才1歲多的妹子不知道為何學會叫爸爸，常常張口就是一陣亂叫。鬼鬼哭笑不得，直呼自己沒有追求者也沒對象，現在只希望大家工作邀約可以想到她，畢竟多了一個責任，目前沒打算要再生，要盡全力給妹子完整的愛。

