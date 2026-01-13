我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

邵雨薇跨年醉趴 隔天發照片只截到男友吳慷仁下巴

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邵雨薇(右)、初孟軒為新片現身宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）
邵雨薇(右)、初孟軒為新片現身宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣演員邵雨薇、初孟軒日前為電影「啵me之我的青春住了鬼」一起現身受訪，邵日前與男友吳慷仁歡慶跨年，因為喝太醉，讓她倒數時刻只能趴著用手比倒數跨年，留下趣味的跨年回憶。

邵雨薇表示，跨年那一陣子滿累的，只喝了一點酒，但玩完跳舞遊戲後，瞬間有種斷片的感覺，她笑說，自己跨年時整個人趴著，只聽到大家在倒數，但完全動不了，至於隔天發出的照片卡掉吳慷仁臉只剩下巴，她笑說原本只想要留自己的部分，但不小心截到吳慷仁下巴。

而近期演藝圈不少人完成婚禮，與男友吳慷仁是否有終身大事的規畫，邵雨薇笑說目前沒有規畫，隨即轉頭問初孟軒：「你有終身大事的規畫嗎？」試圖轉移焦點。

邵雨薇在片中化身女鬼，除了要唱歌仔戲外，還要變成惡鬼自己打自己，她直呼歌仔戲真的很難，她還因此苦練耍花槍：「我那時候在高雄拍戲，還特地去借花槍，在高雄的公園練習，那時候應該很多人會在公園看到我耍槍。」

最後，被問到過年行程，邵雨薇坦言會回高雄過年，但不確定會不會和同是高雄人的吳慷仁一起回去。初孟軒則表示，過年一樣是回老家，然後包紅包給父母長輩，他也期許自己新的一年能工作滿檔。

吳慷仁 跨年

上一則

「小城大事」 黃曉明「去油膩」演技演活書記

下一則

影版「尋秦記」 獨缺大反派江華 因為這個原因…

延伸閱讀

「新系勝英系」賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影 代表民進黨征戰高雄市長

「新系勝英系」賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影 代表民進黨征戰高雄市長
有圖有真相 吳慷仁、曹西平組團經典照曝光

有圖有真相 吳慷仁、曹西平組團經典照曝光
邵雨薇害羞演性感小三 沒問吳慷仁觀後感

邵雨薇害羞演性感小三 沒問吳慷仁觀後感
「時候A Time」聚夢幻卡司 張鈞甯、言承旭、陳意涵乾杯不喊卡

「時候A Time」聚夢幻卡司 張鈞甯、言承旭、陳意涵乾杯不喊卡

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場