邵雨薇跨年醉趴 隔天發照片只截到男友吳慷仁下巴

邵雨薇(右)、初孟軒為新片現身宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣演員邵雨薇、初孟軒日前為電影「啵me之我的青春住了鬼」一起現身受訪，邵日前與男友吳慷仁 歡慶跨年 ，因為喝太醉，讓她倒數時刻只能趴著用手比倒數跨年，留下趣味的跨年回憶。

邵雨薇表示，跨年那一陣子滿累的，只喝了一點酒，但玩完跳舞遊戲後，瞬間有種斷片的感覺，她笑說，自己跨年時整個人趴著，只聽到大家在倒數，但完全動不了，至於隔天發出的照片卡掉吳慷仁臉只剩下巴，她笑說原本只想要留自己的部分，但不小心截到吳慷仁下巴。

而近期演藝圈不少人完成婚禮，與男友吳慷仁是否有終身大事的規畫，邵雨薇笑說目前沒有規畫，隨即轉頭問初孟軒：「你有終身大事的規畫嗎？」試圖轉移焦點。

邵雨薇在片中化身女鬼，除了要唱歌仔戲外，還要變成惡鬼自己打自己，她直呼歌仔戲真的很難，她還因此苦練耍花槍：「我那時候在高雄拍戲，還特地去借花槍，在高雄的公園練習，那時候應該很多人會在公園看到我耍槍。」

最後，被問到過年行程，邵雨薇坦言會回高雄過年，但不確定會不會和同是高雄人的吳慷仁一起回去。初孟軒則表示，過年一樣是回老家，然後包紅包給父母長輩，他也期許自己新的一年能工作滿檔。