我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

張震接金馬獎主席 直言不會熬夜：像吉祥物才點頭

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張震在「幸福之路」詮釋外送員，並拿下金馬影帝。（圖／甲上娛樂提供）
張震在「幸福之路」詮釋外送員，並拿下金馬影帝。（圖／甲上娛樂提供）

張震入魂「幸福之路」外送員，二度拿下金馬影帝，日前又正式宣布，將接任金馬執委會主席。他出席「幸福之路」記者會，首度分享接任心情，坦言「真的從沒想過會輪到他，「一開始很猶豫，後來發現主席角色更像『吉祥物』，因此點頭答應」。

張震透露，去年金馬獎結束後，現任主席李屏賓主動致電邀他見面，原以為只是單純敘舊，沒想到對方直接詢問他是否有意接下主席重任，讓他當下相當意外。他指出，金馬獎未來希望朝「年輕化」發展，同時也期盼能藉由主席的人脈，讓金馬獎更加國際化，因此「人脈」也是遴選主席的重要考量之一。

被問到是否有機會邀請曾合作「沙丘」（Dune）的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）赴台，張震笑回：「我的人脈就這些啦，大部分都已經來過了。」但也透露，心中確實已有一分名單，其中包含大咖南韓演員。

不過，提到金馬期間最具挑戰性的行程，張震忍不住笑說自己「不能熬夜」。因為導演李安多年來在金馬獎後逐一拜訪劇組慶功宴，現任主席李屏賓也常全程陪同，他直言：「我不能熬夜，希望不要。」

張震在「幸福之路」詮釋在紐約打拚的外送員，他認為能靠勞力賺錢其實很過癮，在紐約拍戲期間更是愛上吃比薩，他笑說：「我至少叫了外送12次。」他回憶雖然天氣很冷，但電影是小製作，反而可以放開去演，非常開心的合作。

張震 外送員 南韓

上一則

告別25年老東家 BoA寶兒宣布離開SM 動向引關注

下一則

「小城大事」 黃曉明「去油膩」演技演活書記

延伸閱讀

李屏賓卸任金馬獎主席 張震接大位「勇敢接受挑戰」

李屏賓卸任金馬獎主席 張震接大位「勇敢接受挑戰」
國家評論協會獎╱李奧納多封帝 一戰再戰奪5項是大贏家

國家評論協會獎╱李奧納多封帝 一戰再戰奪5項是大贏家
張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人

張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人
進軍台灣市場 瑞幸咖啡在陸曾找過張震、劉畊宏代言

進軍台灣市場 瑞幸咖啡在陸曾找過張震、劉畊宏代言

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場