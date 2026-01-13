張震接金馬獎主席 直言不會熬夜：像吉祥物才點頭

張震在「幸福之路」詮釋外送員，並拿下金馬影帝。（圖／甲上娛樂提供）

張震 入魂「幸福之路」外送員 ，二度拿下金馬影帝，日前又正式宣布，將接任金馬執委會主席。他出席「幸福之路」記者會，首度分享接任心情，坦言「真的從沒想過會輪到他，「一開始很猶豫，後來發現主席角色更像『吉祥物』，因此點頭答應」。

張震透露，去年金馬獎結束後，現任主席李屏賓主動致電邀他見面，原以為只是單純敘舊，沒想到對方直接詢問他是否有意接下主席重任，讓他當下相當意外。他指出，金馬獎未來希望朝「年輕化」發展，同時也期盼能藉由主席的人脈，讓金馬獎更加國際化，因此「人脈」也是遴選主席的重要考量之一。

被問到是否有機會邀請曾合作「沙丘」（Dune）的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）赴台，張震笑回：「我的人脈就這些啦，大部分都已經來過了。」但也透露，心中確實已有一分名單，其中包含大咖南韓 演員。

不過，提到金馬期間最具挑戰性的行程，張震忍不住笑說自己「不能熬夜」。因為導演李安多年來在金馬獎後逐一拜訪劇組慶功宴，現任主席李屏賓也常全程陪同，他直言：「我不能熬夜，希望不要。」

張震在「幸福之路」詮釋在紐約打拚的外送員，他認為能靠勞力賺錢其實很過癮，在紐約拍戲期間更是愛上吃比薩，他笑說：「我至少叫了外送12次。」他回憶雖然天氣很冷，但電影是小製作，反而可以放開去演，非常開心的合作。