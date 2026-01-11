金唱片後台最猛驚喜流出 蔡依林、小S、許光漢同框照埋下一步玄機？

小Ｓ(中黑帽)、蔡依林（中）及許光漢（左一）及CORTIS留下世紀同框照。（取材自IG）

台灣流行天后Jolin蔡依林與小S 徐熙娣暌違5年多再次同框掀話題！猶記得2020年11月的「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會高雄站最終場，小S曾驚喜現身擔任Jolin的嘉賓，兩人不只火力全開，更在台上上演轟動全場的「女女吻」，成為當年演唱會最具話題的經典畫面之一。

時隔5年多，兩人10日再次同框，這也是小S自去年2月痛失摯愛姊姊大S（徐熙媛 ）暫別舞台後，首度公開與Jolin、許光漢 及多位韓國藝人一同公開亮相，還留下難得的「世紀合照」。不少粉絲紛紛猜測，這似乎也意味小S復出的腳步又更近一步。

而Jolin隨後也在最新的IG貼文中，分享多張出席金唱片頒獎典禮的美照，並開心寫下：「認識了好多可愛、魅力四射的寶寶們，謝謝金唱片的邀請。」難掩愉快好心情。