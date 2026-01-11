憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他

許效舜和曹西平相識多年。（記者沈昱嘉／攝影）

曹西平 靈堂11日開放第二天，開始有藝人現身前來上香，佩甄和許效舜頂著寒風前來，佩甄紅著眼眶回憶從前和曹西平一起錄影的點滴，許效舜則難忘曹西平節儉惜物的個性，錄影結束前總習慣帶走剩下的便當，絕不浪費。

佩甄在靈堂待了超過1小時，她說：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性就是不喜歡打擾別人，連離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，很想念他，希望他在天上一切都好」，她坦言，曹西平退圈後，兩人就比較少聯絡，但她一直都有在關心曹西平的動態，如今故人已逝，她希望曹西平能一路好走。