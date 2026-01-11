我的頻道

吃素不一定長壽、易缺乏營養素 研究：多攝取肉類更能活破百歲

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他

記者林怡秀／即時報導
許效舜和曹西平相識多年。（記者沈昱嘉／攝影）
曹西平靈堂11日開放第二天，開始有藝人現身前來上香，佩甄和許效舜頂著寒風前來，佩甄紅著眼眶回憶從前和曹西平一起錄影的點滴，許效舜則難忘曹西平節儉惜物的個性，錄影結束前總習慣帶走剩下的便當，絕不浪費。

佩甄在靈堂待了超過1小時，她說：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性就是不喜歡打擾別人，連離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，很想念他，希望他在天上一切都好」，她坦言，曹西平退圈後，兩人就比較少聯絡，但她一直都有在關心曹西平的動態，如今故人已逝，她希望曹西平能一路好走。

許效舜也說，以前在後台常和曹西平聊天，「他會說他自己一個人住，這包面紙沒有人要吼，那我帶走，這個便當我很喜歡沒有吃完，他是個非常節儉，很惜物的一個人，我們要跟他學習的地方很多」，許效舜表示，曹西平在他的學生時代，是很厲害的唱跳歌手，他忍不住哽咽：「他是個有很多能量的人，好捨不得他，覺得這一年太突然了，其實藝人滿辛苦的，用他一輩子最棒的舞姿、最好的身段呈現在舞台上，呈現完了，就走了」，期盼曹西平能開心去到他想去的地方。

佩甄回憶和曹西平的相處點滴。（記者沈昱嘉／攝影）
