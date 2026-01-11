台資深男星趙學煌癱瘓26年辭世 梁修身接噩耗嘆：解脫了

梁修身（左）打造一座金鐘獎給趙學煌 。（本報資料照片）

台灣資深男星趙學煌在癱瘓病痛纏身26年後，10日凌晨病逝，享壽69歲，消息傳來令演藝圈合作過的親友感到悲痛、不捨。2005年曾邀請趙學煌復出拍攝戲劇「再見，忠貞二村」的導演梁修身，稍早受訪時感嘆老友的離世，雖有萬般不捨，難過道：「也是一種解脫，他飽受病痛折磨、太太無微不至的照顧，我都看在眼裡，一路來真的辛苦了！」

梁修身與趙學煌相識3、40年，早期在中視合作過多部戲劇，趙學煌2000年在北京車禍造成下半身癱瘓，之後因右脊神經病變影響嗅覺，視力亦嚴重衰退，但他始終堅強與病魔搏鬥，保有對演戲的熱情，2005年，梁修身邀請趙學煌在「再見，忠貞二村」中飾演因八二三砲戰，導致半身不遂的連長，更一舉入圍金鐘視帝，足見表演功力，雖未能如願抱回獎項，後來梁修身還特別訂製獎座，頒給心目中的男主角趙學煌。

與好友的過往，梁修身特別提到趙學煌拍「再見，忠貞二村」時，每天都由妻子蔡秋蓉推輪椅帶去拍戲，「最偉大是他的太太，不但要照顧生活起居，還要維持家計，那是多大的耐心與毅力，這樣的義無反顧，最讓人敬佩。」接到好友離世噩耗，梁修身感嘆身體不由自主顫抖發冷，直言留在回憶裡的都是美好的事，趙學煌走了，祈願好友「一路好走」，祝福家人照顧好自己。