73歲張菲登台 康康一見就跪 許志豪激動喊師公

許志豪(右)與張菲(左)同台超興奮。(取材自臉書)

台灣73歲綜藝天王張菲淡出演藝圈7年，近日罕見重返舞台，他近日出席日月光集團二董的80歲壽宴。台語歌手許志豪和康康搭檔主持直呼壓力很大，看著康康和張菲互動，他說：「我好像在訪問兩位祖先。」

許志豪在臉書分享主持心情，他表示現場卡司強大，包括葉璦菱、羅時豐、萬芳以及姜育恆，「都是台灣電視圈的傳奇人物，真的是讓我大開眼界，而且無比榮幸」。他上一次見到張菲是在張秀卿的婚禮，這次在康康的牽線下一起主持日月光集團二董壽宴，甚至見到已經退休 的張菲，讓他心情超激動，且張菲還主動和他打招呼，誇他「不錯喔，小子」，讓他超級開心。

許志豪雖然舞台經驗豐富，但事前得知要訪問許多前輩，還是緊張到失眠好幾天，非常擔心自己表現不好，且他每次和康康錄影，時常聽到康康提起師父張菲的提攜，他笑說：「康哥當天一見到菲哥就先跪下，我也被叫去下跪，康康要我喊菲哥一聲『師公』。」

他也提到：「菲哥、葉姐、大牛哥、音樂磁場、萬芳老師、姜育恆大 哥，堅強的幕後團隊。非常感謝康哥的推薦與包容，讓我能為這位重量級企業家主持壽宴，也讓我見識到每位巨星的風采與魅力。」