明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

42歲陳妍希大秀「臘梅旗袍」美照 網讚「沈佳宜」回歸

娛樂新聞組╱綜合報導
陳妍希離婚後專注事業發展，近日曬出新年旗袍美照引發熱議。 （取材自微博）
陳妍希離婚後專注事業發展，近日曬出新年旗袍美照引發熱議。 （取材自微博）

42歲女星陳妍希自2025年初正式官宣離婚、結束與陳曉的8年婚姻後，積極將事業重心移往大陸發展。近日她於社群平台分享一組充滿新春氣息的「臘梅旗袍」美照，展現凹凸有致的凍齡身材，令大批粉絲驚嘆重回「沈佳宜」巔峰時期。儘管造型獲得好評，卻有眼尖網友抓包貼文出現文字筆誤，意外引發社群熱議。

據「噓！星聞」報導，陳妍希在微博曬出一系列新年賀圖，只見她換上紅白配色的旗袍式晚禮服亮相，整體造型融合東方古典與現代優雅。上半身以刺繡抹胸設計展現鎖骨與肩頸線條，下半身拼接深紅色絲絨長裙，搭配高開衩剪裁與銀色超高跟鞋，曲線若隱若現，氣質出眾。

照片曝光後，短時間內便吸引超過上萬人按讚朝聖，不少網友驚呼她狀態凍齡，「完全沒變」、「還是當年的沈佳宜」、「氣質爆棚」等讚美聲不斷。

不過，也有眼尖網友發現貼文中出現小失誤，提醒應為臘月的「臘」而非蠟燭的「蠟」此外，除了文字筆誤，部分粉絲對於這次的妝造與攝影角度也持有不同意見，在評論區喊話希望團隊能更換攝影師，認為現有的視角未能完全發揮陳妍希的氣質優勢。

陳妍希談姐弟戀 疑暗酸陳曉「像寶寶」

陳妍希離婚陳曉改愛小19歲男星 新戲爆紅1句話疑暗酸前夫

陳妍希曬9歲兒正面照「小情人」眉眼像陳曉

陳妍希新戲翻紅 離婚陳曉原因再被挖出來

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

涉國際詐騙 台男入境加州落網

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

