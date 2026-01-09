42歲陳妍希大秀「臘梅旗袍」美照 網讚「沈佳宜」回歸

陳妍希離婚後專注事業發展，近日曬出新年旗袍美照引發熱議。 （取材自微博）

42歲女星陳妍希 自2025年初正式官宣離婚、結束與陳曉 的8年婚姻後，積極將事業重心移往大陸發展。近日她於社群平台分享一組充滿新春氣息的「臘梅旗袍」美照，展現凹凸有致的凍齡身材，令大批粉絲驚嘆重回「沈佳宜」巔峰時期。儘管造型獲得好評，卻有眼尖網友抓包貼文出現文字筆誤，意外引發社群熱議。

據「噓！星聞」報導，陳妍希在微博 曬出一系列新年賀圖，只見她換上紅白配色的旗袍式晚禮服亮相，整體造型融合東方古典與現代優雅。上半身以刺繡抹胸設計展現鎖骨與肩頸線條，下半身拼接深紅色絲絨長裙，搭配高開衩剪裁與銀色超高跟鞋，曲線若隱若現，氣質出眾。

照片曝光後，短時間內便吸引超過上萬人按讚朝聖，不少網友驚呼她狀態凍齡，「完全沒變」、「還是當年的沈佳宜」、「氣質爆棚」等讚美聲不斷。

不過，也有眼尖網友發現貼文中出現小失誤，提醒應為臘月的「臘」而非蠟燭的「蠟」此外，除了文字筆誤，部分粉絲對於這次的妝造與攝影角度也持有不同意見，在評論區喊話希望團隊能更換攝影師，認為現有的視角未能完全發揮陳妍希的氣質優勢。