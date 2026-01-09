「婚內失戀」感觸多 何如芸：看劇本就崩潰大哭

何如芸演出「婚內失戀」曝角色藏自己的靈魂。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

台灣演員何如芸、柯叔元繼戲劇「阿榮與阿玉」後，再度在舞台劇 「婚內失戀」合作，詮釋一對結婚30年夫妻，現實生活中，兩人各自離過婚，關於婚姻問題，演來特別有感觸，何如芸光看劇本就崩潰大哭，坦言故事中的「陳柔安」就是自己會演的角色，「我就是一個深深在婚姻裡得不到所愛的人，當初都是嫁給愛情，最後總是看不見初心離開，雖然演的是劇本，其中也藏著我的靈魂」。

柯叔元坦言，和何如芸的緣分在20多年前就是同一間經紀公司，因合作「阿榮與阿玉」重逢，「這一次又可以在舞台劇相聚，表示我們的緣分持續很久」直呼和對方相處輕鬆自在。相較於「阿榮與阿玉」的離婚前夫妻關係，何如芸表示，在「婚內失戀」中同樣是怨偶，「這次不是過去式是現在式，過去式很多事情沒辦法再改變，而現在式則有進步空間」。

劇中兩人將有爭吵橋段，甚至到了無法共同生活談離婚的境界，還有了經典名言：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」何如芸也曾出書分享關於離婚後的自己，曾感性表示：「我也常常問自己人生的下半場到底還可以做什麼？人生的路可以愈走愈窄，也可以愈前進愈開闊。不一定是最對的選擇，也不真的是自己最了解自己。有時候人生的演繹會像鏡子般反射出連自己都不熟悉的另一面。」因此對於挑戰舞台劇，她抱著嚐鮮心情和態度面對，認為劇情會讓許多婚姻中的夫妻有共鳴。