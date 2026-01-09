我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

「婚內失戀」感觸多 何如芸：看劇本就崩潰大哭

記者陳慧貞╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何如芸演出「婚內失戀」曝角色藏自己的靈魂。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）
何如芸演出「婚內失戀」曝角色藏自己的靈魂。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

台灣演員何如芸、柯叔元繼戲劇「阿榮與阿玉」後，再度在舞台劇「婚內失戀」合作，詮釋一對結婚30年夫妻，現實生活中，兩人各自離過婚，關於婚姻問題，演來特別有感觸，何如芸光看劇本就崩潰大哭，坦言故事中的「陳柔安」就是自己會演的角色，「我就是一個深深在婚姻裡得不到所愛的人，當初都是嫁給愛情，最後總是看不見初心離開，雖然演的是劇本，其中也藏著我的靈魂」。

柯叔元坦言，和何如芸的緣分在20多年前就是同一間經紀公司，因合作「阿榮與阿玉」重逢，「這一次又可以在舞台劇相聚，表示我們的緣分持續很久」直呼和對方相處輕鬆自在。相較於「阿榮與阿玉」的離婚前夫妻關係，何如芸表示，在「婚內失戀」中同樣是怨偶，「這次不是過去式是現在式，過去式很多事情沒辦法再改變，而現在式則有進步空間」。

劇中兩人將有爭吵橋段，甚至到了無法共同生活談離婚的境界，還有了經典名言：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」何如芸也曾出書分享關於離婚後的自己，曾感性表示：「我也常常問自己人生的下半場到底還可以做什麼？人生的路可以愈走愈窄，也可以愈前進愈開闊。不一定是最對的選擇，也不真的是自己最了解自己。有時候人生的演繹會像鏡子般反射出連自己都不熟悉的另一面。」因此對於挑戰舞台劇，她抱著嚐鮮心情和態度面對，認為劇情會讓許多婚姻中的夫妻有共鳴。

台劇

上一則

王鶴棣演唱會邀趙露思… 「棣欣引力」CP粉氣炸 掀大規模脫粉

下一則

戲說從頭／譚松韵「逍遙」倒轉光陰 與侯明昊大虐大甜

延伸閱讀

涉嫌清潔劑毒夫 華女獲撤訴後又被提告

涉嫌清潔劑毒夫 華女獲撤訴後又被提告
妮可基嫚正式離婚 分產協議細節曝光 不必付贍養費

妮可基嫚正式離婚 分產協議細節曝光 不必付贍養費
史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法

史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法
陳妍希離婚陳曉改愛小19歲男星 新戲爆紅1句話疑暗酸前夫

陳妍希離婚陳曉改愛小19歲男星 新戲爆紅1句話疑暗酸前夫

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低