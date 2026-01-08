金曲歌王蕭煌奇宣布結婚 另一半戒指照曝光

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
金曲歌王蕭煌奇宣布結婚。（記者沈昱嘉／攝影）
金曲歌王蕭煌奇宣布結婚。（記者沈昱嘉／攝影）

金曲歌王蕭煌奇宣布結婚，他透過華納音樂在臉書上公開喜訊：「2026，這次沒有在跟你各位開玩笑！恭喜我們煌奇老師升級人生新角色，祝煌奇老師和奇嫂新婚快樂。」

▲ 影片來源：FB平台＠蕭煌奇（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

蕭煌奇去年繳出豐盛成績單，不僅參加世壯運奪下金牌；國語專輯「沒事的」第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，還推出全新台語專輯「做一個惜情軟心的人」，並在北京舉辦發布會，更於北流開唱慶祝出道20周年演唱會「朋友你現在好嗎？」。

2026甫開始蕭煌奇宣布震撼好消息，他和另一半8日登記結婚，他透露和交往一年多的女友前往戶政事務所登記，在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻。對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭，蕭煌奇不改幽默的說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。至於是否雙喜臨門，蕭煌奇表示：「有好消息再告訴大家喔」。

43歲阮經天同框小20歲女友 白富美千金帶回飯店 遠距離戀情首曝光

