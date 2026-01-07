我的頻道

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

Lulu甜勾陳漢典秀富士山婚紗照 「太陽與山」見證愛情

記者李姿瑩╱綜合報導
陳漢典(左)和Lulu特地在富士山前拍攝婚紗。（圖／天地合娛樂提供）
陳漢典(左)和Lulu特地在富士山前拍攝婚紗。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典與Lulu於去年10月20日正式登記結婚，近日趁跨年工作空檔寄出喜帖，為親友送上新年驚喜，並宣布婚宴將於1月25日在文華東方舉行。兩人同步曝光於日本富士山河口湖拍攝的婚紗照，在晴空萬里的美景下見證愛情。

Lulu身穿純白婚紗，低胸優雅的造型宛如湖中女神，與身著英挺西裝的陳漢典相互依偎，畫面唯美動人。陳漢典形容，Lulu如同太陽般溫暖外向，而自己則像富士山，穩定陪伴在旁，這樣的「太陽與山」意象也成為喜帖中的幸福密碼。

他們拍攝期間天天放晴，富士山清晰入鏡，彷彿為新人加持。兩人透露過程幾乎未事先討論動作，全憑默契與自然互動完成，並計畫將部分婚紗照製作成婚禮小物，為賓客準備驚喜。Lulu也選好了宴客禮服，預告婚禮當天將以「優雅兼具性感」的造型現身。

選擇到富士山拍攝婚紗，對這對新人別具意義。陳漢典認為富士山象徵不論風雨始終存在的穩定感；而身為「富士山迷」的Lulu則表示，富士山就像人生與感情的縮影，即使偶爾被雲霧遮住，依然默默守候。

他們的喜帖由Lulu的妹妹路馬力親自設計，結合富士山婚紗照與童趣插畫，並暗藏「LULU LAND」與「HANK LAND」的婚禮視覺彩蛋，象徵兩個完整個體最終相遇。

