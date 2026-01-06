洪榮宏攝護腺術後兩月 認需包尿布

洪榮宏(左)見到兒子洪亮送上大補湯，備感欣慰。（記者林士傑／攝影）

62歲的台灣歌手洪榮宏去年10月動刀治療攝護腺，隨即閉關休養，「舊情綿綿」演唱會演出在即，他近日彩排時坦言因為體質敏感，又很怕痛，術後常覺得不適，目前復原狀況良好。被問需要包尿布嗎？他說：「我現在有包，彩排太專心時會忘記尿尿，一想到時又來不及。」

洪榮宏之前因為尿量小、頻尿就醫檢查，發現攝護腺腫大範圍為80%，決定動手術，澄清不是攝護腺癌，「開完刀後，醫師說還可以用50年」。他的25歲兒子洪亮送上大補湯、合唱「阿爸」，洪亮自豪說可以唱原Key，被他回絕「不用故意唱那麼高」。「舊情綿綿」演唱會演出時洪亮還會大秀鼓技，洪榮宏另外邀請嘉賓助陣，線索是「很特別、滿年輕的」。

他跟第三任嫩妻張瀞云結婚八年多，於公於私總是黏TT，但張瀞云近來頻在社群發表負面文章，上篇關於洪榮宏的發文是去年8月，接著她發文稱「我不是一個工具」、「好的家庭，不是沒有分歧和爭吵，而是沒有對抗和內耗」，加上夫婦少公開放閃，讓人不禁懷疑婚變？

他解釋因為岳母去年10月摔倒受傷，老婆南下專心照顧，彼此分居三個月，澄清夫婦沒吵架、冷戰，至於配偶欄還有人嗎？他說「當然在啊」。演唱會老婆會到場嗎？他說「要看岳母方不方便」，老婆會在南部待到何時？他一度面露尷尬說「我不知道耶」。