曹西平曾嘆「沒家人」 黃鐙輝連3年陪過年

記者陳慧貞／綜合報導
黃鐙輝為戲「九如一家人」體驗一日咖啡師。（圖／華視提供）
黃鐙輝為戲「九如一家人」體驗一日咖啡師。（圖／華視提供）

資深藝人曹西平驟逝，震驚演藝圈，台灣藝人黃鐙輝因上節目聽聞曹西平感慨「沒有家人」，連續幾年的農曆年都帶著家人前往拜年，三個孩子都叫曹西平「阿公」，有一年年夜飯他特地包紅包添年節喜氣，曹西平還回送小菜。說到前輩，黃鐙輝紅了眼眶，坦言知道消息時，第一時間覺得「怎麼可能」，希望曹西平到了天國能「再現風華、獨領風騷」。

曹西平不幸猝逝，曾感慨「沒有家人」。（取材自臉書）
曹西平不幸猝逝，曾感慨「沒有家人」。（取材自臉書）

黃鐙輝近日為電視劇「九如一家人」宣傳，近年來他經常扮演社會邊緣人，不是混黑幫就是冤獄，還有更生人戲分，角色壓抑、情緒重，導致健康狀況亮紅燈，一度出現暈眩、焦慮、抑鬱，老婆萁萁帶他做健康檢查，發現腎上腺素皮質醇指數異常，醫生甚至撂重話：「好好休息，別讓自己壓力太大，不改善的話會死掉。」

2020年新冠疫情爆發後，黃鐙輝一連演出「無罪推定」、「我們與惡的距離Ⅱ」、「九如一家人」等劇，都與更生人角色有關，他自嘲：「不是被關就是在被關的路上。」過去演過的戲分、為角色做的功課，在「九如一家人」中全數發揮，印象最深刻是拍攝期間「相當不開心」，經常跟人聊天聊到一半就斷片，旁人看他是打瞌睡，他卻感覺暈眩、眼前一片黑，醒來嚇一跳「地震嗎」？類似症狀甚至一周頻繁出現數次。

身體出現警訊，黃鐙輝跑去體檢，醫生要他好好休息，他苦笑：「之後就真的休息了半年，因為沒工作。」但當時他才剛買下72坪、總價4700多萬台幣（約150萬美元）的南港豪宅，房貸壓力大，讓他不得不拚命賺錢，「錢來就幹，不管什麼角色，都會用百分之二百的心力，我要養家活口，給我錢，什麼都拍，我連床戲都演過，沒有尺度問題。」

