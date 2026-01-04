58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲女星王祖賢 近日現身美國硅谷，出席一場中醫論壇活動，罕見公開亮相立刻引發關注。不過，有網友發現她雖全程配戴口罩，但露出的雙眼明顯浮腫，尤其左眼腫脹狀況較為明顯，相關畫面曝光後，在網路上掀起討論。

從現場照片可見，王祖賢眼周略顯腫脹，有網友形容她「睜眼似乎有些吃力」，與過往作品中靈動清澈的雙眸形成對比。儘管如此，她整體氣色仍算平穩，活動中精神專注，並未影響行程。

王祖賢於2004年拍完「美麗上海」後息影，近年都定居加拿大 。王祖賢當天出席活動以中醫養生為主題分享自身經驗，談及艾灸調理與身心平衡，也罕見提到自己選擇在演藝事業巔峰時退隱的心境，直言希望將最美好的狀態留在觀眾記憶中。她近年長居海外，生活作息低調，鮮少公開露面，每次現身都格外引人矚目。

對於眼部浮腫的狀況，部分網友推測可能與短期疲勞、睡眠不足或輕微眼部不適有關，也有人聯想到她過去曾提及的體質調整與養生過程，認為屬於暫時性的身體反應。不少粉絲則留言呼籲外界不必過度解讀，並祝福她身體健康。

王祖賢退隱多年後，已逐漸淡出鎂光燈，將生活重心放在自我修養與養生之道。此次在硅谷現身，也再度展現她遠離演藝圈後的從容姿態，雖然外貌變化引發討論，但仍獲不少影迷力挺，認為自然老去才是真實人生。