曹西平暗戀30年？陳亞蘭：若早知道可能會考慮

陳亞蘭(中)率莊凱勛(左起)、謝雨芝（Dora）、王彩樺和白雲 一起出席「女俠俱樂部」開鏡記者會。（記者林士傑／攝影）

台灣女藝人陳亞蘭率王彩樺、白雲、莊凱勛、謝雨芝（Dora） 一起出席台灣首部歌仔戲實境綜藝「女俠俱樂部」開鏡。由於日前曹西平 驟逝，眾人和他都沒有私交，陳亞蘭現場聽說曹西平曾在節目上表示暗戀她長達30年，一臉震驚表示：「他暗戀過我？我之前聽過暗戀我的都是女生，我知道的話我可能會考 慮。」

陳亞蘭說，和曹西平僅限於在綜藝節目中互動，他後來去照顧家人，就比較沒有接觸。王彩樺也說，只有在秀場跟綜藝節目當中遇過曹西平，私下完全沒有往來，心疼他走得突然，祝福他一路好走。

白雲難忘曹西平的真性情，「我很尊重曹大哥，我也被他罵過醜八怪，我跟他說這樣罵是正確的，我就不反駁了。他後面可能覺得我們後輩藝人倫理觀很差，覺得一代不如一代，我認為時代在變，自己的觀念要改。」

陳亞蘭在記者會上爆料，原本第五位班底是郭子乾，後來換成白雲。至於節目製作成本多少？陳亞蘭感嘆不敢算，「其實貼錢沒關係，主要作品要對得起觀眾」。白雲無奈直呼：「我沒有降價，我連價都不敢講。」王彩樺更說：「不講酬勞啦！沒錢就算了沒關係。」

陳亞蘭知道老友們情義相挺，也認同歌仔戲的功夫要速成實屬不易，王彩樺大嘆自己一把年紀還在操場練功，累到直接中暑。

陸一龍（圖）憶曹西平。（記者王聰賢／攝影）

此外，電影「大咖時代」日昨開鏡，導演洪成昌率主演陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人一起出席。陸一龍過去在華視與曹西平共事過，對於曹西平猝逝他語重心長直說：「是我們演藝圈的遺憾。」

陸一龍表示，曹西平小他10歲，是非常有個性的藝人：「他敢說敢面對，所以紅得比較慢，但在演藝圈他的跳舞、造型一流，希望這種人愈多愈好。」現年75歲的陸一龍身體仍十分健朗，他透露至今健康檢查仍沒有紅字。

此次參與電影演出，陸一龍笑說是抱著學習的心態參與：「我這個人沒什麼好計較，要我當臨時演員或第八線演員都好，要我笑我就不會哭，要我哭就不會笑，我就是隨遇而安，心情放輕鬆。」