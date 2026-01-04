我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

曹西平暗戀30年？陳亞蘭：若早知道可能會考慮

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳亞蘭(中)率莊凱勛(左起)、謝雨芝（Dora）、王彩樺和白雲 一起出席「女俠俱樂部」開鏡記者會。（記者林士傑／攝影）
陳亞蘭(中)率莊凱勛(左起)、謝雨芝（Dora）、王彩樺和白雲 一起出席「女俠俱樂部」開鏡記者會。（記者林士傑／攝影）

台灣女藝人陳亞蘭率王彩樺、白雲、莊凱勛、謝雨芝（Dora） 一起出席台灣首部歌仔戲實境綜藝「女俠俱樂部」開鏡。由於日前曹西平驟逝，眾人和他都沒有私交，陳亞蘭現場聽說曹西平曾在節目上表示暗戀她長達30年，一臉震驚表示：「他暗戀過我？我之前聽過暗戀我的都是女生，我知道的話我可能會考慮。」

陳亞蘭說，和曹西平僅限於在綜藝節目中互動，他後來去照顧家人，就比較沒有接觸。王彩樺也說，只有在秀場跟綜藝節目當中遇過曹西平，私下完全沒有往來，心疼他走得突然，祝福他一路好走。

白雲難忘曹西平的真性情，「我很尊重曹大哥，我也被他罵過醜八怪，我跟他說這樣罵是正確的，我就不反駁了。他後面可能覺得我們後輩藝人倫理觀很差，覺得一代不如一代，我認為時代在變，自己的觀念要改。」

陳亞蘭在記者會上爆料，原本第五位班底是郭子乾，後來換成白雲。至於節目製作成本多少？陳亞蘭感嘆不敢算，「其實貼錢沒關係，主要作品要對得起觀眾」。白雲無奈直呼：「我沒有降價，我連價都不敢講。」王彩樺更說：「不講酬勞啦！沒錢就算了沒關係。」

陳亞蘭知道老友們情義相挺，也認同歌仔戲的功夫要速成實屬不易，王彩樺大嘆自己一把年紀還在操場練功，累到直接中暑。

陸一龍（圖）憶曹西平。（記者王聰賢／攝影）
陸一龍（圖）憶曹西平。（記者王聰賢／攝影）

此外，電影「大咖時代」日昨開鏡，導演洪成昌率主演陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人一起出席。陸一龍過去在華視與曹西平共事過，對於曹西平猝逝他語重心長直說：「是我們演藝圈的遺憾。」

陸一龍表示，曹西平小他10歲，是非常有個性的藝人：「他敢說敢面對，所以紅得比較慢，但在演藝圈他的跳舞、造型一流，希望這種人愈多愈好。」現年75歲的陸一龍身體仍十分健朗，他透露至今健康檢查仍沒有紅字。

此次參與電影演出，陸一龍笑說是抱著學習的心態參與：「我這個人沒什麼好計較，要我當臨時演員或第八線演員都好，要我笑我就不會哭，要我哭就不會笑，我就是隨遇而安，心情放輕鬆。」

曹西平 會考

上一則

53歲才當爸…寇振海遭誤認是爺爺 71歲被18歲兒嫌老

下一則

頂童星標籤…周奇演戲、唱歌也愛導演：忙碌是幸福的

延伸閱讀

有圖有真相 吳慷仁、曹西平組團經典照曝光

有圖有真相 吳慷仁、曹西平組團經典照曝光
曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：若沒控制好 心腦首當其衝

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：若沒控制好 心腦首當其衝
狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年
曹西平生前怨遭他封殺…吳宗憲憔悴直播「公開幕後真相」

曹西平生前怨遭他封殺…吳宗憲憔悴直播「公開幕後真相」

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境