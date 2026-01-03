我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

近2900萬美元創造「演唱會天花板」 蔡依林：追求被激活感

記者許晉榮╱綜合報導
蔡依林成功完成3場大巨蛋演唱會，開心分享心情。（記者沈昱嘉／攝影）
歷經3天大巨蛋演唱會之後，Jolin蔡依林神情雀躍地接受慶功訪問，被問到如何看待外界盛讚她樹立全新的「演唱會天花板」時，冷不防道出：「It's my pleasure！我很榮幸可以給別人一點壓力，表演是很神聖的一件事，我追求的也是每一次站上舞台，都能有被『激活』的感覺。」

9億台幣(約2868萬美元)重金打造的「PLEASURE」演唱會，除了串連起超過30首歌曲、絢麗燈光、奇幻影像，各種令人拍案叫絕的精品道具如巨蟒、飛馬等舞台機關，背後都是精密的時間計算與團隊合作。蔡依林坦言，最困難的並非單一動作，「所有的道具都必須在正確時間點進場，還要配合我換裝、換場，這需要整個團隊非常精準地同步」。

這次舞台設計的複雜程度再加成，也讓她出現「短暫暈台」，她說：「當我第一次看到節目設計其實很興奮，也很好奇他們要怎麼完成？像『金豬』是開演前幾天才到。我一度有個狀況叫『暈台』，就是當歌一開始，我要一直低頭看地板符號，因為舞台也不是正方形，而是斜切的，我的身體會覺得重心好像偏掉，直覺會想往一邊走，但其實是要反方向。」

開場的巨蟒移動速度之快，觀眾嘆為觀止，被問到在蛇上面感覺如何？Jolin一臉竊喜：「我很喜歡靈蛇上下搖擺的感覺，而且第一次站上去就覺得很開心。」

外界狂讚演唱會精采猶如「奧運開幕」、甚至已是「演唱會天花板」，Jolin喜悅完全藏不住：「我很替創意跟執行團隊驕傲！因為大場地讓我們有空間完成以前做不到的事，觀眾有感受到細節，這件事我很珍惜。我本不知道我的歌可以玩出這麼多花樣，這些表演也是提供一個想像與幻想的世界。」會不會再加場？她則語帶保留：「台灣今年可能時間搭不太起來，3月會再去深圳。」

蔡依林 飛馬 奧運

