「冠軍之路」創台灣影史雙紀錄 元旦首日全台票房衝破862萬
2024世界棒球12強賽奪冠的紀錄片電影「冠軍之路」（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，單日全台票房合計衝破862萬（台幣，下同，約27.4萬美元），總票房累計978萬！
影片來源：牽猴子電影粉絲俱樂部
「冠軍之路」上映首日戲院滿座率超過9成，於昨（1）日早上在大巨蛋秀泰影城舉辦「元旦應援場」，現場有爸媽帶著小孩、孫女帶著爺爺一起應援，有球迷穿著球隊球衣配上帽子、毛巾、球隊娃娃、法批等應援物進場力挺，也有人帶著「世界棒球12強臺灣冠軍全隊紀念簽名毛巾」一起回憶這場令全臺人民難忘的精彩賽事。
中華職棒會長蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以紀錄此賽事為主的紀錄片《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」。
「冠軍之路」橫跨台、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給臺灣棒球的情書。該片目前已台上映。
