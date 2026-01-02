「唱太快自己都聽不懂歌詞」 林書豪酸完周董他突現身…

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

球星林書豪的球衣退役儀式吸引數千名球迷到場見證他的謝幕時刻，然而現場最令人驚喜的橋段，莫過於台灣歌王周杰倫的驚喜現身，兩人之間幽默又毒舌的互動，逗得全場觀眾大笑不止。

儀式開始前，現場先播放了一段周杰倫錄製的祝賀VCR。影片中，周董先是恭喜林書豪開啟退役生活，隨後話鋒一轉，幽默叮囑好友：「千萬不要花時間練唱我的歌曲，拜託不要再唱我的歌了。」

沒想到，林書豪也不是省油的燈，隨即反擊：「他唱得那麼快，我感覺他自己都不懂自己的歌詞，我也不想唱了！」這番毒舌言論瞬間引爆全場笑聲。

就在林書豪剛酸完，周杰倫本人竟然從台後驚喜登場。林書豪露出傻眼表情，隨即對著麥克風大喊：「保安！保安在哪裡？這是誰啊？」周董一上台便不甘示弱地回應：「什麼叫我的歌（聽不懂）？我的歌其實很有正能量。」

林書豪隨後揭發周董的「騙局」，稱周杰倫原本跟他說有事不能來，沒想到卻偷偷現身給他驚喜。兩人隨後在台上開啟了「垃圾話」模式，展現極佳私交。

周杰倫在現場感性表示，有時候會忘記自己認識的是一位「傳奇人物」。他分享了兩人先前一同去紐西蘭旅行的趣事：當時他們在一個偏遠的籃球場，有群外國小朋友認出了林書豪，周杰倫當時不但沒覺得被冷落，反而非常自豪地對小朋友說：「對！他就是Jeremy！」甚至還主動拿起手機幫小朋友和林書豪拍合照，自嘲當時變成了林書豪的「隨行攝影師」。

儘管全場互動充滿笑料，周杰倫最後也送上了溫馨的祝福。他表示，雖然林書豪在籃球場上的職業生涯暫告一段落，但在人生的道路上還有很長的路要走，身為好友與球迷，一定會繼續支持他。最後周董更開玩笑說，自己一出現好像就不用主持人了，並對著笑瘋的主持人說：「你要跟我互動啊，不是只有我自己在講。」

林書豪 周杰倫 紐西蘭

