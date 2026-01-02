攻蛋最終夜 蔡依林笑談錯喊「2024再見」

蔡依林不小心把告別2025說成「讓我們向2024說再見」。(圖／凌時差提供)

蔡依林 元旦在大巨蛋開唱最後一日，在慢歌橋段她臨時更換造型，穿上特別訂製的Valentino服裝，原本的金沙女伶風，改為黑暗歌德風，她一改原本的洋娃娃金髮，變成齊瀏海大黑髮，一身黑色傘狀長袍搭配雪紡白色半袖，妝容也改為煙燻暗黑系，等「玫瑰少年」唱完，她長袍一脫，裡面是性感馬甲和短褲，配上黑色長靴，甜美又性感。

她跨年 夜不小心把告別2025說成「讓我們向2024說聲再見好嗎」，Jolin事後自嘲：「超好笑的，不小心把2025講成2024。」笑說講完的當下，自己也「欸」了一下，「想說我剛才在講什麼，但好像不是只有我，我朋友看到公牛，卻說『好大一隻大象啊』。」逗笑全場。

個唱三天來，除了服裝更新，曲目也有微調，最後一天慢歌橋段她唱了出道曲「我知道你很難過」，全場尖叫，隨後大合唱，蔡依林也笑說，每次情歌橋段她走下舞台時，大家好像突然活過來。

「我從第一天到現在，發現觀眾有很大的差別，可能大家都從社群媒體 上大概知道（演唱會）會怎麼樣，所以大家會比較放鬆一點，會比較投入在音樂。」

她提到當天下午有和幾位粉絲舉辦私密見面會，被問到是否加場，蔡依林幽默說：「我也很希望可以再多跟大家見面，如果你某天散步到大巨蛋的時候，發現這裡竟然沒有活動的時候，趕快打電話給我，我趕快衝進來表演，因為大巨蛋實在太難約了，只要一約到我馬上通知你們好不好？」

她也笑說：「我發現為什麼跨年夜我會講錯日期，因為2025對我來說太充實，太快，專輯後面馬上巡演。你們看到的每一隻動物，都有編舞老師，還有台上的特技演員，也有特殊的編舞老師，自己這次也見到很多舞蹈以外的藝術創作。」

此次巡演的巨獸繞場成話題，她感謝所有舞者在各種大型道具下的搬運和操作，尤其是開場那條蛇，「我在網路上看到很多人說很喜歡那條蛇的靈動，我第一天非常興奮，是因為第一次看到所有動物都被舞者賦予生命，很期待可以嚇到大家，其實有20％的自己都在觀察你們有沒有被嚇到，我發現好像有」。