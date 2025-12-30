狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

資深藝人曹西平 於12月29日驟逝，享壽66歲，突如其來的噩耗震撼演藝圈，也讓無數粉絲感到難以置信。1982年出道的他，憑藉陽光帥氣的外型與唱跳實力走紅，性格直率鮮明，在演藝圈縱橫多年。一生未婚的他，感情世界始終低調，生前也曾多次坦言「一個人也可以過得很快樂」，活得瀟灑自在。

曹西平過去曾在多個節目中談及自己的生活觀與感情態度，最廣為人知的，莫過於他登上狄鶯主持的「今夜不流淚」時的一段對話。當時狄鶯直接詢問他未婚的原因，甚至當場拋出「你是GAY嗎？」的問題，曹西平則幽默反問：「為什麼要回答妳？」不卑不亢的回應，展現他一貫的機智與氣度。談到婚姻，他直言從不認為結婚是人生的必修課，「人到了50歲，沒有那種衝動，也不需要為了別人硬演一齣戲。」

外界對他私生活的好奇，也曾在2015年豬哥亮主持的節目中出現另一段插曲。當時曹西平鬆口坦承，自己曾默默暗戀主持人陳亞蘭長達30年，卻從未真正展開追求。他笑說，若多年後彼此都沒有伴，「住得近一點、同居不同床也很好」，語氣輕鬆卻流露出溫柔細膩的一面。

令人不勝唏噓的是，曹西平離世前幾日才在社群平台談及地震 ，感性寫下「一切交給老天爺的安排」，字裡行間流露對人生的淡然。沒想到兩天後便傳出死訊。