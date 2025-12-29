我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一片披薩10年漲50% 紐約市「披薩原則」失靈了

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

台灣藝人曹西平驚傳逝世，享壽66歲，他的口頭禪「醜八怪」已成絕響，新北市消防局三重分隊昨(29)晚接獲通報，抵達曹西平住處時確認曹西平已經是OHCA（到院前心肺功能停止），因為曹西平身上已出現屍斑和肢體僵硬，救護人員判定他已死亡多時，警方初步已排除外力介入，但死因還有待進一步調查，而曹西平經紀人至今關機，尚無回應。

對於遺產規劃，曹西平生前曾表示已和自家兄弟全都決裂，「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，而他也已經立好遺囑，表示未來要將全部遺產都留給他的乾兒子。

曹西平近年淡出演藝圈，專心經營耳飾店，但他2019年上「震震有詞」談到當年曹家兄弟為爭奪父親遺產撕破臉，當場忍不住落淚，而他已經和曹家人斷絕往來，若有天離開，他的遺產也絕不會留給曹家人，他表示自己已經想好，要把錢留給平常照顧他的乾兒子。

當時在場律師提醒他，因為曹西平膝下無子，所以手足是他的法定繼承人，依法律規定可享有「特留分」，不過也有解方，只要曹西平在遺囑中載明，曾遭到繼承人重大侮辱或虐待，繼承人就無法領到特留分遺產。

曹西平

上一則

碧昂絲夫婦砸一千萬美元 「富豪條款」建英國莊園

下一則

麻衣父親胰臟癌逝 2個月前撐病體和前親家王文洋聚餐

延伸閱讀

才剛發文煮早餐 曹西平深夜驟逝 粉絲崩潰：你在開玩笑嗎？

才剛發文煮早餐 曹西平深夜驟逝 粉絲崩潰：你在開玩笑嗎？
曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
台駐印度副代表謝柏輝猝逝 骨灰返台長眠

台駐印度副代表謝柏輝猝逝 骨灰返台長眠

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

2025-12-28 19:01

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩