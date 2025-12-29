曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

台灣藝人曹西平 驚傳逝世，享壽66歲，他的口頭禪「醜八怪」已成絕響，新北市消防局三重分隊昨(29)晚接獲通報，抵達曹西平住處時確認曹西平已經是OHCA（到院前心肺功能停止），因為曹西平身上已出現屍斑和肢體僵硬，救護人員判定他已死亡多時，警方初步已排除外力介入，但死因還有待進一步調查，而曹西平經紀人至今關機，尚無回應。

對於遺產規劃，曹西平生前曾表示已和自家兄弟全都決裂，「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，而他也已經立好遺囑，表示未來要將全部遺產都留給他的乾兒子。

曹西平近年淡出演藝圈，專心經營耳飾店，但他2019年上「震震有詞」談到當年曹家兄弟為爭奪父親遺產撕破臉，當場忍不住落淚，而他已經和曹家人斷絕往來，若有天離開，他的遺產也絕不會留給曹家人，他表示自己已經想好，要把錢留給平常照顧他的乾兒子。

當時在場律師提醒他，因為曹西平膝下無子，所以手足是他的法定繼承人，依法律規定可享有「特留分」，不過也有解方，只要曹西平在遺囑中載明，曾遭到繼承人重大侮辱或虐待，繼承人就無法領到特留分遺產。