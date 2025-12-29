五月天阿信跟丁噹尬舞 自嘲：跳起來很浪 動作有點慢

我的頻道

記者林士傑╱綜合報導
五月天阿信（右）跟丁噹軋舞。（圖／相信音樂提供）
五月天27日起在台中洲際棒球場挑戰9天辦6場「回到那一天」巡演，丁噹率10位舞者在第2場踢館，激發出主唱阿信的舞魂。由於阿信加入「F3」言承旭、吳建豪、周渝民後，日前在上海演唱會賣力唱跳，他邀請五月天跟丁噹共舞，送上一小段「對你愛不完」。

五月天一路以來提攜後輩，在丁噹的18年星涯也沒缺席，像是冠佑陪她上節目、阿信擔任她首場小巨蛋演唱會嘉賓，怪獸和瑪莎替她拍MV、寫歌和製作，一路陪著她前行。這回彼此同台，合作跨世代的「青蘋果樂園」、「對你愛不完」、「射手」、「星期五晚上」嗨歌組曲，阿信隨著節奏小露一手，引發全場尖叫。

難得共舞合唱，丁噹邀約五月天明年4月到高雄巨蛋欣賞自己的演唱會，興奮直呼「今天是非常浪漫的夜晚，看到信哥非常認真跳舞」，讓阿信不解「我跳舞等於浪漫嗎」，怪獸補充吐槽「是只有浪這個字」，阿信則自嘲：「跳起來很浪，動作有點慢。」來到點歌橋段，幸運的小男孩Henry點了「入陣曲」，原因是自己會打鼓，被五月天邀約上台合作，共創難忘回憶。

而分身乏術的阿信有新身分，和言承旭、吳建豪、周渝民組成男團「F✦FOREVER」，昨晚被石頭爆料脫稿演出，他則向團員開玩笑抱怨「不能因為我組了別團，就覺得不跟我同一團」，一旁的怪獸不禁笑嗆「我們就是你的伴奏團」，還要阿信「不要隨便把大家湊成一個團」，似乎是回應連日來的F4風波。

五月天在台中挑戰9天辦6場巡演。圖／相信音樂提供【作者：傅昱儒，日期：2025-...
五月天

