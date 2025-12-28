王陽明放閃蔡詩芸 結婚10周年告白「永遠愛妳」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
王陽明（右）與蔡詩芸。（取材自王陽明臉書）
王陽明（右）與蔡詩芸。（取材自王陽明臉書）

台灣男演員王陽明與老婆蔡詩芸結婚滿十周年，王陽明近日在社群發文，寫下長文深情告白愛妻，回顧兩人從相識、結婚到成為一家三口的點滴，字裡行間充滿感性與浪漫，閃瞎一票網友。

噓！星聞報導，王陽明在文中以「Happy 10th Anniversary Bubz！」開頭，感嘆時間飛逝，卻也笑說因為兩人早在20年前就相遇，這段感情彷彿走了更久的時間。他更幽默提到，至今仍難以置信蔡詩芸會在2015年答應他的求婚，打趣表示：「真驚訝妳現在還在這裡！」

回顧婚姻生活，王陽明坦言兩人的愛情並不完美，也經歷過許多起伏與考驗，但無論好壞、美麗或醜陋，他們始終選擇一起面對與堅持，並在過程中學習、成長，打造出更加堅固的情感連結，也為迎接家庭做好準備。

王陽明與蔡詩芸一家三口。（取材自王陽明臉書）
王陽明與蔡詩芸一家三口。（取材自王陽明臉書）

夫妻倆迎來愛女後，人生進入全新篇章，從兩個人變成三個人，一起編織屬於家庭的童話故事。王陽明感性表示，蔡詩芸不僅是他生命中的摯愛與最好的朋友，也為他帶來第二個最深愛的存在女兒Katiya，「現在，妳和Katiya就是我的今天，以及我所有的明天。」

最後王陽明感謝老婆多年來的付出與犧牲，謝謝她支持自己忙碌的事業與瘋狂的興趣，也包容他ENTJ的人格特質，並深情告白：「我會永遠愛妳，直到永遠；即使這輩子結束了，我也會在之後的每一世尋找妳並找到妳。」最後以「10周年快樂」為這段深情文字畫下完美句點。

貼文曝光後，立刻引來大批網友留言祝福，老婆蔡詩芸甜蜜留言回應「我自己也不能說得更好... 我愛你。 祝我們10周年快樂」。

此外，「周董」周杰倫與昆凌結婚多年感情甜蜜，日前平安夜，周董於Instagram曬出與甜靠愛妻閃光彈，還浪漫寫道：「On Christmas Eve, Picasso painted Santa Claus, and flowers in every color made blessings bloom across the world. 平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界。」 網友除了直呼「太閃了」，背景牆上畢卡索（Pablo Picasso）畫作「聖誕老人」（Père Noël）也引起網友關注。

「聖誕老人」畫作是畢卡索於1959年12月24日平安夜當天所創作，曾在2018年佳士得（Christie's）拍賣會上以約13萬7500美元成交。今年7月，韓流天王 GD（G-Dragon，權志龍）至周董豪宅作客時，兩位巨星便是以這幅名畫為背景舉杯合照。

周董不僅收藏了「聖誕老人」，他還曾曬出另一幅畢卡索巔峰之作「持劍的火槍手」（Musketeer with Sword）。

