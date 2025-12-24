我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

望列車憶人生低潮 李國煌：靠賭還債很愚蠢

記者葉君遠／綜合報導
李國煌前往日本搭乘銚子電鐵及大井川蒸汽火車，探尋「重生的力量」。(圖／公共電視、新傳媒提供)
李國煌前往日本搭乘銚子電鐵及大井川蒸汽火車，探尋「重生的力量」。(圖／公共電視、新傳媒提供)

李國煌受邀參與台灣人文紀實節目「列車人生」赴日本搭乘瀕臨破產、靠賣煎餅翻身的「銚子電鐵」，以及靜岡「大井川鐵道蒸汽火車」。兩條沒落的鐵道，讓他想起多年前還債往事，坦言：「現在的我回想起來覺得當時很愚蠢！想在最短時間獲得最多錢，走了賭這個方向，結果一敗塗地，幸好有家人給我勇氣，才能努力工作把債務還清。」

旅程中，李國煌走訪千葉縣銚子市，體驗時速僅40公里的鄉村電車，他驚訝地說：「完全顛覆了我對日本鐵路先進有效率的想像。」探訪銚子電車的經營困境時，李國煌回憶起工作低潮時期的困頓：「這家鐵路公司跟我當年一樣，在困難時繼續經營，而我在最窮途末路時碰到師父梁智強導演，危機剛好是轉機。」

擁有超過30年演藝經歷，於2024年紅星大獎獲得特別成就獎肯定的李國煌，沿途被銚子電車首站和終站分別豎立的「永不放棄」和「謝謝」牌子深深觸動。他透露演藝生涯初期曾為自己設下五年期限：「剛入行時很多人說我華語不標準、長這樣為什麼可以做主持人，但我想在不同領域嘗試改變自己，如果沒成就就另謀高就。沒想到這五年讓我深深愛上表演，特別感激『搞笑行動』中『垃圾桶』的角色讓我走到今天。」

抵達靜岡縣大井川鐵道，目睹蒸汽火車緩緩駛出，黑煙與白色蒸汽交織的畫面時，李國煌最為激動：「這畫面只有在電影才看得到，感覺火車是有生命的。」坐進全木製車廂，他坦言：「原本帶著興奮，坐下來後突然很感動，很想流淚。」

維修團隊的付出也令他動容表示，從年輕機械師傅認真工作的身影看到日本工匠的傳承和職人精神。聊到探訪已停駛列車的車站，每周仍有一群志工持續打掃整理，李國煌更感性讚嘆：「火車走了，但人還在，我感動到頭毛（頭髮）都站起來了。」

最後李國煌談到這趟旅程讓他對「堅持」有深刻體悟：「兩家鐵路公司面對困難都沒放棄，我到現在也一直在堅持，因為太喜歡我的工作，有些時候碰到瓶頸要逼自己突破，堅持不一定會成功，但如果不堅持，一定不會成功。」

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50

