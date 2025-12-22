重摔濺血首發聲 五月天阿信點名朱孝天：這不是所有人最期待的畫面

言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信共組「F✦FOREVER」，在台上緊緊相擁。（相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民與五月天 阿信共組「F✦FOREVER」，22日晚在上海舉辦最後1場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，踩空的阿信墜落2米高的舞台，稍作休息後繼續完成演出。接近午夜之際，他在Threads 轉發「噓！星聞」的影片，並特別加入「我很好」的主題標籤報平安，開心成功蒐集到F3的親親。

他22日晚摔下舞台導致雙手濺血，所屬相信音樂緊急安排專業醫護人員在會後進行詳細檢查，他在台上談到結束演唱會後，暫時會回到五月天，「我也不知道，未來能夠和他們一起站上舞台的第4人會是誰，今晚也許是我在恆星之城舞台上的最後一次」。於是他把握機會向言承旭、吳建豪、周渝民致謝，「也感謝暫時未能赴約的Ken（朱孝天），我知道，這不是所有人最期待的畫面，但這是我能為你們呈現最好的風景」。

少了朱孝天的F4，讓所有人的青春似乎少了一角，但阿信努力地讓演出順利登場，同時還要兼顧五月天演唱會，分身乏術之下，他說：「我不忍心，讓這個四面台始終空著一個角落，不忍心讓3個人承受所有壓力，更不忍心讓等待了25年的你們希望落空。」

於是他拚盡全力，用盡每一分每一秒，面對網友說阿信是相信音樂的老闆，當然要自己站出來補位，他親自回應：「我只想說，ㄟ，我不是什麼老闆！我只是一個對音樂和演出，有著無比熱情而且無比固執的傢伙。」

影片來源：噓!星聞