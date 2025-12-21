小禎生日激吻小7歲男友 18歲愛女淡定：習以為常

温昇豪（右起）、李曼唯（Emma）與曾向鎮出席羅慧夫顱顏基金會公益活動。（記者王聰賢／攝影）

台灣首部整形外科醫療影集「整形過後」攜手羅慧夫顱顏基金會舉辦公益座談「Love Makes Whole」，温昇豪、李曼唯（Emma）以及劇中飾演唇顎裂患者的曾向鎮出席活動，並由基金會執行長陳依伶從醫療與人文角度分享真實案例。

小禎、李進良18歲女兒Emma在「整形過後」第3、4集中挑戰「口罩吻」，首次演戲引發觀眾熱議，她透露和媽媽一起看播出，看到她和曾向鎮的口罩吻，一度反應超大，「一看到就發出少女般的歡呼，可能覺得有『轉大人』的感覺吧。」Emma先虧媽媽是「少女系發情」，後來發現自己口誤，緊急改成「少女系歡呼」，令眾人大笑。

談到拍攝當下，Emma坦言雖然並沒有真正親到，拍攝前仍相當緊張，「爸爸（李進良）、媽媽都有給我一些建議和鼓勵，讓我安心不少。」但拍攝時刻意不讓爸媽來盯場，「是我不讓他們來，我覺得沒有必要看啦。」倒是被劇中老爸温昇豪目睹一幕，温昇豪笑言差點真的動氣，「我當下拍玻璃拍得超大力，都怕玻璃被震碎。」

提到吻戲，日前小禎過生日，和小7歲的廚師男友Alan激吻畫面，令不少網友看了尖叫，引發討論熱度，Emma被問是否看到新聞？她尷尬笑說：「看過很多次了，習以為常。」表示和媽媽之間本來就是會互相分享心事。