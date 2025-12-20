北捷隨機攻擊釀4死 吳淡如接女兒嚇壞、林美貞狀況外折返

北捷日前發生隨機傷人事件，知名作家吳淡如透露當晚才在下班時間去北車接女兒。（取材自臉書）

台灣北捷台北車站與捷運中山站外日前發生嫌犯丟擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，知名作家吳淡如當晚恰巧前往北車接女兒，得知事發經過後直呼捏一把冷汗，也為傷者祈福，事件引發社會對公共安全高度關注。而林美貞的烘焙工作室「甜.覓室」就在中山區巷弄，距離兇嫌墜樓身亡的誠品南西店走路僅四分鐘，她當晚5點多出門要去覓食，見人群異常的多，直覺就折返回店裡，得知事件後說：「嚇傻！就離我這麼近！」

綜合噓！星聞、本報系聯合報報導，事發當晚，吳淡如當晚在社群平台發文表示，女兒當天從學校放學後搭乘高鐵 返台北，自己剛好前往北車接人，所幸母女已平安會合，否則後果難以想像。

吳淡如在貼文中提到，朋友傳來現場畫面，地點正是在熟悉的大馬路上，行徑相當囂張，當下不少路人並不清楚發生什麼事，因此一開始只是駐足圍觀，並未立刻逃離，讓她感到不安。她也透露，聽聞有多名傷者仍在搶救中，誠心祈禱所有人都能平安脫險。

稍晚，吳淡如再度發文分享心情，表示女兒已安全回到家中，吃著她親手準備的晚餐。她感慨指出，孩子能夠平安放學回家，是每一位母親最基本、也最卑微的期望。

台北捷運發生恐攻事件，吳淡如在臉書發表感想。（取材自臉書）

另外，林美貞的烘焙工作室「甜.覓室」就在中山區巷弄，距離誠品南西店走路僅四分鐘，且她當晚5點多出門要去覓食，見人群異常的多，平時就不愛人多，直覺就折返回店裡，完全沒有看到任何人群奔跑或驚呼，回到工作室後，直到晚間7點多才離開。她直到看到新聞才知道發生憾事：「嚇傻！就離我這麼近！」

林美貞回應本報時，正要前往工作室：「真的嚇傻了，那是我常活動的地方，現在心裡都怕怕的，我相信也會造成很多人心裡的陰影。」