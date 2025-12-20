北捷隨機攻擊釀4死 吳淡如接女兒嚇壞、林美貞狀況外折返

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
北捷日前發生隨機傷人事件，知名作家吳淡如透露當晚才在下班時間去北車接女兒。（取材自臉書）
北捷日前發生隨機傷人事件，知名作家吳淡如透露當晚才在下班時間去北車接女兒。（取材自臉書）

台灣北捷台北車站與捷運中山站外日前發生嫌犯丟擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，知名作家吳淡如當晚恰巧前往北車接女兒，得知事發經過後直呼捏一把冷汗，也為傷者祈福，事件引發社會對公共安全高度關注。而林美貞的烘焙工作室「甜.覓室」就在中山區巷弄，距離兇嫌墜樓身亡的誠品南西店走路僅四分鐘，她當晚5點多出門要去覓食，見人群異常的多，直覺就折返回店裡，得知事件後說：「嚇傻！就離我這麼近！」

綜合噓！星聞、本報系聯合報報導，事發當晚，吳淡如當晚在社群平台發文表示，女兒當天從學校放學後搭乘高鐵返台北，自己剛好前往北車接人，所幸母女已平安會合，否則後果難以想像。

吳淡如在貼文中提到，朋友傳來現場畫面，地點正是在熟悉的大馬路上，行徑相當囂張，當下不少路人並不清楚發生什麼事，因此一開始只是駐足圍觀，並未立刻逃離，讓她感到不安。她也透露，聽聞有多名傷者仍在搶救中，誠心祈禱所有人都能平安脫險。

稍晚，吳淡如再度發文分享心情，表示女兒已安全回到家中，吃著她親手準備的晚餐。她感慨指出，孩子能夠平安放學回家，是每一位母親最基本、也最卑微的期望。

台北捷運發生恐攻事件，吳淡如在臉書發表感想。（取材自臉書）
台北捷運發生恐攻事件，吳淡如在臉書發表感想。（取材自臉書）

另外，林美貞的烘焙工作室「甜.覓室」就在中山區巷弄，距離誠品南西店走路僅四分鐘，且她當晚5點多出門要去覓食，見人群異常的多，平時就不愛人多，直覺就折返回店裡，完全沒有看到任何人群奔跑或驚呼，回到工作室後，直到晚間7點多才離開。她直到看到新聞才知道發生憾事：「嚇傻！就離我這麼近！」

林美貞回應本報時，正要前往工作室：「真的嚇傻了，那是我常活動的地方，現在心裡都怕怕的，我相信也會造成很多人心裡的陰影。」

林美貞與孫興斷開後，持續經營甜點店，兒子孫恆在國外念書，剛好快要回台，「我本來打算跟他一塊去跨年倒數，發生這種事後不敢了，願天主保佑大家平安」。

距北捷恐攻僅四分鐘，林美貞驚魂未定，原本要帶兒子跨年倒數已打消念頭。（取材自臉書...
距北捷恐攻僅四分鐘，林美貞驚魂未定，原本要帶兒子跨年倒數已打消念頭。（取材自臉書）

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

