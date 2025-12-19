換造型團隊大翻車？張韶涵被酸「精靈公主」變阿姨

張韶涵展開「覓光」巡迴演唱會。(取材自微博)

歌手張韶涵近來展開「覓光」巡迴演唱會，向來以高完成度舞台與百變造型著稱的她，過去憑藉精緻五官與靈動氣質，多次以宛如童話角色般的形象登台，被粉絲封為「精靈公主」。不過，近期巡演造型卻意外在網路上掀起爭議，相關討論迅速延燒。

不少網友將焦點指向張韶涵造型團隊的更動。據悉，她自今年12月起結束與合作長達10年的御用髮型師帕克的合作，改由新團隊、髮型師劉雪亮接手。帕克過去為張韶涵打造的高顱頂比例、蓬鬆捲髮與夢幻線條，長年穩定地塑造出她獨特的「精靈感」舞台形象，也成為粉絲心中難以取代的標誌。

在「覓光」巡演汕頭站中，張韶涵以全新造型亮相，卻引發兩極評價。部分網友認為新造型少了以往的仙氣靈動，假髮質感與比例略顯失衡，甚至被吐槽顯老，形容她「從精靈公主變坐月子阿姨」，還有人戲稱造型宛如「紫色蟻后」。相關關鍵字隨即登上微博 熱搜，「張韶涵也是裁員 裁到大動脈」一詞更被大量轉發，形容更換造型團隊後，整體視覺風格落差過大。

不少粉絲也在社群留言表達惋惜，直言「真的差很多」、「以前的精靈感不見了」，甚至喊話希望前髮型師能回歸。不過，也有支持者替張韶涵緩頰，認為歌手嘗試不同風格本就難免有適應期，舞台實力與唱功才是核心。