蕭敬騰岳父林光寧75歲病逝 妻哭到視線模糊：我很想他

蕭敬騰經紀人老婆Summer(後)慟別爸爸林光寧。（本報資料照片）

蕭敬騰 （老蕭）的岳父、台灣資深藝人林光寧因肺炎住院病逝，享壽75歲。蕭敬騰老婆林有慧（Summer）在社群悲痛吐露噩耗，她說：「從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關，這一次他離開了。」

林有慧表示爸爸住院期間陸續出現新症狀，住院3個月以來，只要跟老公蕭敬騰待在台北，就會到醫院陪伴、探視爸爸。林有慧說，爸爸住院期間，他們每天到病房跟老爺（林光寧）聊天，已經是日常，她的弟弟負責唱歌跳舞逗爸爸，蕭敬騰則負責幫爸爸按摩拉耳朵，讓他不會覺得無聊。

種種互動雖然簡單，但對他們一家人而言是最珍貴的日常，林有慧悲痛表示：「躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺 ，胸口卻有大大的異物壓迫。這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」

據悉，林光寧在台灣演藝圈頗有名氣，他18歲加入雷鳥合唱團擔任貝斯手，接著轉為吉他手，28歲跨足戲劇圈，演過「家有仙妻」、「台灣靈異事件」、「霸王花」等，連偶像劇「轉角遇到愛」中，他也飾演已故藝人大S 的父親，雖然多以演出配角為主，不過憑著精湛演技，讓人印象深刻。