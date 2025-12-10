我的頻道

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

大S生前善舉再曝光 資助粉絲念大學秒捐錢

娛樂新聞組／綜合報導
大S生前行善事蹟陸續曝光。(取材自微博)
台灣女星大S徐熙媛）2月時突驟逝震撼演藝圈，在她死後一些生前的善行陸續曝光，像是之前曾資助一名母親30萬元（人民幣，下同，約4萬美元），好讓對方能讓罹患白血病的女兒獲得治療。如今又有網友曝在12年前因為家中發生變故，繳不出大學學費，大S慷慨捐助2萬元。

噓！星聞報導，之前一名網友留言提到過去曾受過大S的資助，所以對於外界有關於大S的負面黑料，都不會相信，堅信自己親眼所見的。大S的粉絲私訊該網友，詢問當時大S給予幫助的情況，該網友透露自己是陜西人，因為家中發生變故，2013年繳不出8900元的大學學費，於是就在微博上關注了一些明星，私訊想要借錢。

最後只有大S回應並且也關注了該網友，隨後更匯款2萬元，該網友見到錢進帳戶時，也覺得不敢相信，之後向大S表示以後會還這筆錢。不過後來大S就取消關注。而該網友雖然最後還是沒能把大學讀完，提早出社會工作，但心中一直記著這份恩情。

該網友也憂心因為一直聯絡不到大S，承諾過會還錢，擔心會被當成是騙子，大S的粉絲就安慰「熙媛不會覺得你是騙子，她是願意相信美好的人，她幫助你的那一刻，她就不會懷疑你的」。該網友也表示以後如果有機會來台灣，會去大S墓前獻花，會永遠感謝她。

