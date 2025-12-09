「時候A Time」聚夢幻卡司 張鈞甯、言承旭、陳意涵乾杯不喊卡

我的頻道

記者陳慧貞╱綜合報導
言承旭(左起)、陳意涵、張鈞甯演出「時候A Time」，自辦殺青酒不喊卡。(圖／台北創造提供)
由台灣藝人張鈞甯監製、主演，金獎導演曹瑞原執導影集「時候A Time」，繼公布言承旭、陳意涵、吳慷仁等華麗卡司後，再釋出前導影片；片中張鈞甯與言承旭、陳意涵把酒言歡、感嘆過往，她形容拍攝那晚是「神奇的存在，很像把當時三個人因為工作而錯過的殺青酒重新補回來」。

集結言承旭、陳意涵、吳慷仁、梁正群、黃旭熙LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球等豪華陣容，張鈞甯坦言非常感謝所有人的義氣相挺，「言承旭是只睡3小時搭機返台，陳意涵更是什麼都沒問就答應了，大家都在很好的狀態內配合非常繁瑣的內容完成拍攝」。

提及前導影片，張鈞甯說：「我們三個人大聊特聊，因為這是我們多年之後第一次一起參演一部戲劇，所以對我們來說是很難忘的回憶。」至於誰的酒膽最好？她笑說：「不喊卡才測得出來。」

提到對三名年輕世代演員的印象，張鈞甯稱：「黃旭熙LUCAS太帥，隨時美得像一張海報；林廷憶非常專業，對演出很投入；盧以恩個性有點靦腆，但在對戲時能激發出很精采的火花，尤其這次『孫潔篇』角色廣告，以恩的表現非常好，讓我很感動。」

「時候A Time」官方社群網站5日甫開站，隨即獲得十大華麗卡司的海內外粉絲熱情湧入留言，對於影集充滿期待。導演曹瑞原表示：「目前作品正在後期製作階段，將陸續與播映平台進行洽談，期待製作完成後能儘快與觀眾見面。」官方社群也會持續分享更多幕後故事和花絮。

