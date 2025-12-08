李千娜、顧穎母女首同台 合唱「打勾勾」眼眶泛淚

李千娜(左)邀來女兒顧穎擔任嘉賓。（圖／寬宏藝術、環球音樂提供）

台灣藝人李千娜的女兒顧穎繼承好歌喉出道，母女首度同台飆唱，也是李千娜出道18年來的首場「入戲」演唱會，兩人相互凝視合唱「打勾勾」一曲，眼眶泛淚，深厚親情讓觀眾為之動容，也留下別具意義的一刻。

她特地打造展現22吋螞蟻腰、絕美長腿的4套華服，並且打破傳統鏡框式舞台，讓觀眾更能融入用心安排的歌單。她常提到自己在戲棚下長大，「遇到很多阻礙，發現自己很像武生，毫無畏懼，但又常像文生那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的」。

她依序帶來「跟自己對話」、「查某囡仔」(台語，女孩或女兒)等，呈現出每個人生階段，並邀請女兒顧穎擔任嘉賓。談到和媽媽初次同台，顧穎直呼又激動又緊張，「原本以為會看清楚大家（指觀眾），結果眼前黑漆漆的」，接著感性安慰「媽媽妳辛苦了」，趁機反問媽媽的感受。只是當李千娜愈說愈多，顧穎忍不住說：「老闆，要不要先下去喝個水、補個妝？」直率反應逗樂全場。

此外，李千娜也化身成電子花車上的唱跳女郎，準備「胭脂馬拄到關老爺」、「愛人醉落去」等組曲，更安排緬懷故友的橋段，帶來與黃鴻升 （小鬼）合作「逃婚100次」的插曲「命中注定」、顏正國執導「少年吔」電影片尾曲「莫忘」，跟觀眾共度歡笑與淚水交織的一晚。