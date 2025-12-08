町田啓太在台慶15周年 首度吉他秀「望春風」寵粉

町田啓太在台累積高人氣。（圖／LDH 愛夢悅）

日本 人氣男星町田啓太於台北國際會議中心舉行「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」，現場吸引約1200名粉絲到場。他身穿白色西裝外套，從觀眾席通道入場，開場以台語向全場打招呼「抖蝦大家」(多謝大家)，現場回以「歡迎回來」，他接話「我回來了」，並問「如果我50周年的話，大家還會來現場支持嗎？」台下喊「大丈夫」，他回「那大家要保重身體喔」，互動簡潔自然。

抵達當晚，他前往台菜餐廳用餐，並到夜市首次挑戰一口臭豆腐 ，表示「很好吃，整盤吃完」，還分享吃法「第一次吃，所以一次吃三塊」，此外還加碼吃了冰火湯圓。吃臭豆腐時突然遭粉絲包圍，「大概30、40支手機對著拍」，仍保持禮貌與鎮定，表示之後還想再吃。

活動主軸為15周年回顧，依2010至2015、2016至2020、2021至2025區分談及作品與拍攝時期差異，並以影像同步呈現代表角色與工作狀況。第二段延續去年台北場的「町田問答」，題目包含Netflix「GLASS HEART」殺青時間、臉頰愛心照片、去年在台連吃兩個菠蘿麵包、喜歡喝蜂蜜 拿鐵等，由他與觀眾同步作答。其後進入周邊介紹與粉絲提問箱，他現場抽題回覆工作與生活細節。

壓軸「Special Live」為本次亮點，他首次在台公開吉他演出，並邀請他的吉他老師Chikara合作。依序演奏「玻璃之心」裡面的「Chasing Blurry Lines」、「GLASS HEART」，「櫻桃魔法」片頭曲「産聲」，還加碼「望春風」作為台北限定，最後彈奏原創樂曲為這場15周年見面會畫下完美句點。