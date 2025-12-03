劉真過世5年 辛龍宣布將復出：好久不見

辛龍調整心情正式復出。（取材自臉書）

劉真過世5年，辛龍這次真的要出來面對大家了，他貼文寫下短短三句話「好久不見嘍～！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔」，演出和尾牙，都是歡樂場合，看得出他已經準備好了。

這段期間辛龍彷若消失人間，對於吳宗憲、胡瓜等人的呼喊都無回應，上月他突然現身飛碟電台節目「夜光家族」，開口公開自己的心路歷程。

他語氣平靜，緩緩道出這段期間大部分的時間都在寫歌，而他認為愛過劉真這一回已足夠，未來不會想再談戀愛，也不會想要結婚，希望盡到做父親的責任。

因為跟主持人光禹有著20幾年情誼，辛龍選擇「夜光家族」復出，在節目把事情一次說清楚。對他來說，心愛之人幸福快樂，他才會幸福快樂。劉真生病期間，他住在醫院、睡在車上，每天不停做決定、解決事情，空閒時間就創作寫歌，守著愛妻寸步不離，生怕醫生團隊隨時要跟他溝通。

辛龍說當時不想讓大家擔心，所以低調不對外多做回應，對於愛過劉真這一回，辛龍認為已經足夠了，接下來就做好父親該盡的責任就好，「我跟劉真相遇到她離開，她都是美美的，所以我不想再談戀愛，生活被我自己的實際生活填滿，照顧女兒我的愛全心全意交給女兒，還有音樂上面」。

對於劉真的離去，辛龍認為雖是永恆的思念，卻也讓他在生活裡重新學會愛與成長。「我學會煮菜了，現在很會煮菜。」辛龍說，自己是以朋友的角度，陪著孩子學會理解「離開」的意義。他沒有刻意掩飾，而是用宇宙的概念陪女兒慢慢理解「媽媽只是去了另一個星球」。女兒很快就理解，並沒有哭鬧要找媽媽，反而對生命的延續產生興趣。