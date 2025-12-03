我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

劉真過世5年 辛龍宣布將復出：好久不見

記者葉君遠╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
辛龍調整心情正式復出。（取材自臉書）
辛龍調整心情正式復出。（取材自臉書）

劉真過世5年，辛龍這次真的要出來面對大家了，他貼文寫下短短三句話「好久不見嘍～！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔」，演出和尾牙，都是歡樂場合，看得出他已經準備好了。

這段期間辛龍彷若消失人間，對於吳宗憲、胡瓜等人的呼喊都無回應，上月他突然現身飛碟電台節目「夜光家族」，開口公開自己的心路歷程。

他語氣平靜，緩緩道出這段期間大部分的時間都在寫歌，而他認為愛過劉真這一回已足夠，未來不會想再談戀愛，也不會想要結婚，希望盡到做父親的責任。

因為跟主持人光禹有著20幾年情誼，辛龍選擇「夜光家族」復出，在節目把事情一次說清楚。對他來說，心愛之人幸福快樂，他才會幸福快樂。劉真生病期間，他住在醫院、睡在車上，每天不停做決定、解決事情，空閒時間就創作寫歌，守著愛妻寸步不離，生怕醫生團隊隨時要跟他溝通。

辛龍說當時不想讓大家擔心，所以低調不對外多做回應，對於愛過劉真這一回，辛龍認為已經足夠了，接下來就做好父親該盡的責任就好，「我跟劉真相遇到她離開，她都是美美的，所以我不想再談戀愛，生活被我自己的實際生活填滿，照顧女兒我的愛全心全意交給女兒，還有音樂上面」。

對於劉真的離去，辛龍認為雖是永恆的思念，卻也讓他在生活裡重新學會愛與成長。「我學會煮菜了，現在很會煮菜。」辛龍說，自己是以朋友的角度，陪著孩子學會理解「離開」的意義。他沒有刻意掩飾，而是用宇宙的概念陪女兒慢慢理解「媽媽只是去了另一個星球」。女兒很快就理解，並沒有哭鬧要找媽媽，反而對生命的延續產生興趣。

上一則

鄭爽代孕棄養被封殺 用AI重現爭奪撫養權過程

下一則

S.H.E跨年開趴 Selina只想當垃圾？Ella狂揭笑點

延伸閱讀

坤達閃兵被抓前最後錄影曝光 吳宗憲「大事不妙」1語成讖

坤達閃兵被抓前最後錄影曝光 吳宗憲「大事不妙」1語成讖
台少年犯重罪前科可塗銷「只需觀察3年」挨批淪黑幫免洗筷

台少年犯重罪前科可塗銷「只需觀察3年」挨批淪黑幫免洗筷
閃兵不到1個月 坤達被爆將回歸「綜藝玩很大」三立發聲明

閃兵不到1個月 坤達被爆將回歸「綜藝玩很大」三立發聲明
吳宗憲爆網紅謝侑芯死前跟他拍MV 如今畫面全不能用

吳宗憲爆網紅謝侑芯死前跟他拍MV 如今畫面全不能用

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效