斷開王力宏4年 李靚蕾亮麗現身許瑋甯婚禮

李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

邱澤與許瑋甯 近日大婚，賓客陣容相當豪華，包括王力宏的前妻李靚蕾 也現身祝福。她和許瑋甯交情相當好，當天爆乳出席，並曬出與許瑋甯的貼臉合照，大讚好友是最美麗的新娘。

婚禮上星光熠熠，李靚蕾見到邱澤與許瑋甯的幸福模樣，直呼這就是「愛情最美的樣子」，尤其聽到許瑋甯向老公說：「我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福」這段話，內心似乎有了滿滿的感觸。

李靚蕾在2021年與王力宏離婚後經營自媒體，也開設Podcast節目，今年4月更以連署發起人身分現身立法院，為兒少請命一度落淚。李靚蕾很用心打扮，穿著一襲粉色婚紗，和許媽媽及好友們邊笑邊聊走進會場，並沒讓媒體拍照及訪問。

許瑋甯與邱澤婚宴，現場共有超過400位親友到場祝福。許瑋甯受訪時透露，受邀友人幾乎都到齊，只有周興哲因行程無法配合，由太太代為出席。然而昔日閨蜜楊丞琳 的缺席婚禮，在Threads上掀起討論。

許瑋甯、楊丞琳、黃鴻升曾是「華岡五人幫」。（取材自微博）

楊丞琳與許瑋甯曾是「華岡五人幫」成員，當時同是成員的黃鴻升（小鬼）驟逝，兩人也一起走過痛苦的時光。但自從許瑋甯與邱澤交往後，兩人間互動減少，甚至彼此在Instagram上取消追蹤，似乎姐妹情逝，當年許瑋甯被問及外界是否誤解兩人關係生變時，她也僅淡淡回應：「私人朋友的事不用向外界報備。」

這次未出席婚宴的楊丞琳，也被網友找到她的最新動向。原來她當時正陪著老公李榮浩在墨爾本進行「李榮浩2025」巡演。夫妻倆不但被粉絲在當地街頭巧遇，演唱會上李榮浩還在台上「找嫂子」。鏡頭切到台下的楊丞琳，只見她穿著黑色外套、戴著口罩，站在工作人員區協助打燈，還比愛心、揮手回應。這一連串行程曝光後，也讓她沒出現在許瑋甯婚宴的原因不言而喻。