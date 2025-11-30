病情惡化？ 「小胖老師」緊急送醫 前妻：看新聞才知

因病一直在休養的音樂人「小胖老師」袁惟仁，傳出身體出狀況由救護車送往醫院。（圖／民眾提供）

長期在台東老家休養的知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，近日傳出身體出狀況，由姊姊陪同搭救護車送馬偕醫院掛急診，據了解，疑似小胖老師排尿量過少家屬擔心，所以緊急送醫。不過，詳細病情家屬及醫院尚未對外做回應說明。

消息一出，前妻陸元琪表示，「看到新聞，但我們真的什麼都不知道，你們若知道狀況再告訴我」。

袁惟仁於2018年在上海跌倒造成腦溢血昏迷，返台休養後不料2020年在台東老家中再度跌倒，遭判定成植物人狀態，目前由家人輪流照顧，需要全天候的照護。至今5年的時間，實際病況一直令外界關心。

噓！星聞報導，不只陸元琪被媒體追問，兒子袁義在回覆媒體時，也表示不知父親的情況，陸元琪後來忍不住在社群發文透露「你們想要知道的，也是我想知道的」因此拜託大家「不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子……」，自認「這一路你們看我好好的把他們養大了，也看著他們變成優質的大人了，對吧……」最後也呼籲「請放過我的孩子，謝謝」。

陸元琪2002年與袁惟仁結婚，2016年離婚，婚後她獨自撫養兩個孩子。兒子袁義已23歲，目前在演藝圈擔任攝影師，今年金鐘獎時，還拍出小S 和蔡康永 暖心照片，在業界小有名氣。袁義19歲後就不再跟家裡拿錢，對於袁義的表現，陸元琪很驕傲。