林志玲迎51歲生日 親曝3歲兒超萌舉動：瞬間融化

快訊

記者廖福生／即時報導
林志玲育有三歲兒子。（圖／文策院提供）
林志玲29日迎來51歲生日，日前她受訪時，提到與3歲兒子互動時表示，她嚴格把關寶貝兒子的運用電子產品的時間，「早上15分鐘、煮飯前15分鐘，但孩子很會討價還價」。另外，兒子現在會捧著她的臉說：「媽媽卡哇伊！」讓她總是會瞬間融化。

林志玲坦言，現在對於兒子接觸網路的內容同樣把關甚嚴，她會選擇能和孩子互動的內容，大人也可以一起吸收，「盡可能不要讓他去看缺少創造力的東西，得讓她自己去摸索想法，被動式的吸收永遠只是被動。」她語重心長地說：「真的不要覺得說你就這樣一個iPad丟給他一個小時，那段時間你跟他一起吸收，你一定會有更好的東西。」

她笑說兒子非常喜歡小車車，但最近愛上卡通人物「小小兵」。另外，林志玲透露，兒子現在非常喜歡分享事物，「他甚至會拿媽媽的名牌包要送給客人」。在育兒方面，林志玲自認脾氣算是平穩的媽媽，目前還沒對寶貝兒子發過脾氣：「可能快有情緒時，我會控制自己停下來，你一定告訴自己，他還在探索世界的時候，是在學習溝通，我們也在學習溝通，我們就是要找到那個對的頻率去好好溝通。」林志玲總是提醒自己：「我對他生氣有沒有用？一定沒有用。」

林志玲表示，小朋友很會討價還價，她形容這就像「提案大會」，「通常他提一個，我就提一個給他，然後他再提一個、我再提一個，最後就找到一個平衡點」。林志玲笑說，重點是最後兩個選擇都是媽媽可以接受的：「我覺得每個媽媽都不要緊張，你就給他很多選擇，因為小朋友也需要台階下。」

另外，林志玲也建議其他媽媽不要太走心：「我見過一些媽媽就是會氣到不行，我說妳真的不要氣，氣對妳的身體不好，到時候生病的可能是你自己，然後這段過程妳就無意義了。」她總是會想說，「現在相處的過程我還是想到說，我好謝謝有他在，然後我就會覺得很快樂、然後很美好，就是記得好的一切」。

