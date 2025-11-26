台女星陳怡蓉自誇「從一而終」罕與男人單獨吃飯：老公最大禮物

陳怡蓉常讓人噗嗤一笑。(圖／聖緹雅醫療集團提供)

46歲台灣女星陳怡蓉和醫生老公薛博仁結婚9年，女兒Bambi 6歲。為慶祝自家醫療集團林口店新開幕，加上薛博仁生日，小倆口趁他赴米蘭開醫學研討會後，前往威尼斯度假3天2夜，至於送上什麼生日禮物？陳怡蓉又搞笑了：「從一而終的我。」

薛博仁雖然身為壽星，但陳怡蓉透露「他自己訂機票 ，自己訂飯店，還強調自己是壽星，獲得香檳」。至於生日禮，她說：「我結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物！」

陳怡蓉憶及跟薛傅仁交往之初，「聖緹雅那時候只有2間店，以前會覺得連鎖集團很威，後來聖緹雅愈開愈多，反而只會覺得是種責任，不是開了就放著，很像生小孩，生了就必須好好繼續照顧。」林口店就像第8個小孩。

身為聖緹雅醫療集團創辦人，薛博仁每年都要出國開研討會，陳怡蓉今年陪著一起赴米蘭。她形容老公的辛勤：「前一晚深夜才到，時差都來不及調整，一早7、8點就起床出發，一路開到傍晚，接著還有晚宴，全程都是英文，很辛苦。」老公開會，她難得不用帶孩子，於是先在飯店好好補眠，才到市區走走。