我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

快痴了vs.快瞎了 「拾光」歸亞蕾、寇世勳戲骨傳奇組合

娛樂新聞組╱綜合報導
歸亞蕾現身澄清徵「護理專業」助理一事。（記者林士傑／攝影）
歸亞蕾現身澄清徵「護理專業」助理一事。（記者林士傑／攝影）

電影「拾光」舉辦殺青記者茶敘，導演宋康欣與主演歸亞蕾、寇世勳一同出席受訪，這是定居洛杉磯的歸亞蕾時隔5、6年再度公開現身活動。

歸亞蕾談到此次接演「拾光」的契機，是因為劇本中的角色有身邊年長親戚的影子，「就覺得這故事很喜歡，最重要的是導演跟編劇花5年寫出這樣的劇本，我有感動到」。導演宋康欣則透露歸亞蕾只花了3天就點頭答應拍攝。

導演宋康欣表示，「拾光」的創作初衷是面對全球老齡化 ，描述兩個老人被迫同住一間雙人病房，更難得的是能邀請到傳奇演員寇世勳與歸亞蕾來分別飾演「快瞎了」的陳教授和「快痴了」的華姨。

在片中兩個「古怪老人」從對立到相知，「亦敵亦友」的老一輩友情火花，自然生動。

歸亞蕾此次特地從美國赴台拍攝「拾光」，在美國她是三代同堂與兒孫一同生活，她身兼媽媽和婆婆角色，燒飯、洗衣服樣樣包，每天都會親自下廚給家人吃，香干肉絲、豆腐料理、清蒸魚、紅燒肉，宮保雞丁都是拿手菜。

歸亞蕾笑說，在美國的孫子特別想念她，「我今天就要回洛杉磯了，我孫子去參加童子軍回來，跟我差一天，他還說我這次出去太久，下次不可以這樣。」寇世勳也提到自己與孫女的相處：「我覺得疼愛是一種關心，很基本上的關心，一定都會這樣，可能有的時候是她想要的東西都是給他買的，但我相信關心關愛的程度都一樣的。」

最後，歸亞蕾透露，目前已經有新的拍攝邀約，因此不久後還會再回台灣拍攝，至於是否會帶孫子一起回台，她笑說：「一定呀！如果是剛好放假會帶他們回來。」

日前傳出歸亞蕾此次赴台拍戲徵短期助理，條件需有「護理師執照」，她在現場也澄清此事。

歸亞蕾現場表示該消息是個誤解：「我沒有要找懂護理的助理，我覺得護理工作非常值得尊敬，這不符合事實，要找助理是因為年紀大的，導演不希望我跑上跑下，希望有助理可以幫我拿東西，有時候我大大小小拿了很多東西，也可以請助理幫我拿，所以沒有護理專業這件事，完全是誤會。」

現年81歲的歸亞蕾透露，現在身體非常好，平常也很注重養生：「我的早餐就是生菜沙拉、咖啡、1塊麵包和1顆蛋，其實我有一個真正的助理，就是我的老公，晚上他會做一碗生菜沙拉讓我帶到拍攝現場吃。」另外，她平常也會規律運動，「每天固定做運動5、60分鐘，有氧、八段錦都有」。

寇世勳出席活動。（記者林士傑／攝影）
寇世勳出席活動。（記者林士傑／攝影）

洛杉磯 咖啡 豆腐

上一則

甄子丹再拍「葉問」 打算加入李小龍角色

下一則

成龍女兒回到香港了 吳卓林被目擊街頭擺攤

延伸閱讀

陳曉、孫千「大生意人」年末壓軸 清末商戰傳奇5看點一次看

陳曉、孫千「大生意人」年末壓軸 清末商戰傳奇5看點一次看
徵有「護理師執照」助理？81歲歸亞蕾親上火線發聲

徵有「護理師執照」助理？81歲歸亞蕾親上火線發聲
國際奧委會宣布：排壇傳奇郎平 獲教練終身成就獎

國際奧委會宣布：排壇傳奇郎平 獲教練終身成就獎
金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡

金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境