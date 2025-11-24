金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡

電影「左撇子女孩」雖然僅在金馬獎摘下一個獎項，但慶功宴上，導演鄒時擎（中）說期待在奧斯卡獎獲得好成績，導演李安（左一）也給予支持。（中央社）

電影「左撇子女孩」代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎，但在第62屆金馬獎僅馬士媛獲新演員。導演鄒時擎說，心情並不失落，而是期待奧斯卡獎 被肯定，盼讓全世界看到台灣。

中央社報導，鄒時擎表示，心情上並不失落，因為想要的獎是奧斯卡獎，「不是為了自己，而是為台灣，讓全世界都看到台灣，讓全世界都來逛夜市。」

演員黃鐙輝表示，能夠入圍男配角獎已經很開心，感謝導演選擇他，讓他能夠放鬆地演出。黃鐙輝不改幽默地說，是男配角獎得主曾敬驊吸走了他的運氣，因為典禮前一晚有太長時間黏在一起，「我沒失落，但我買醉。」

演員蔡淑臻與9歲童星葉子綺都與女配角獎擦身而過，葉子綺表示，「其實這種事不是我們能決定，也不是到很難過，就還是很開心能和大家一起走紅毯、入圍就夠了。」她分享，原本準備好的感言是「我會繼續長大，成為快樂的小演員。」

另外，導演李安總會在金馬獎頒獎典禮後拜訪入圍劇組並給予支持，他也出席「左撇子女孩」慶功宴。得知葉子綺仍在等待，李安打趣說：「上一個（等我到）的例子是林品彤，我很不好意思。那妳（葉子綺）搞不好會得影后，有經驗的演員不會想跟小孩子演戲，絕對會輸。」