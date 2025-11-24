我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡

娛樂新聞組╱綜合報導
電影「左撇子女孩」雖然僅在金馬獎摘下一個獎項，但慶功宴上，導演鄒時擎（中）說期待在奧斯卡獎獲得好成績，導演李安（左一）也給予支持。（中央社）
電影「左撇子女孩」代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎，但在第62屆金馬獎僅馬士媛獲新演員。導演鄒時擎說，心情並不失落，而是期待奧斯卡獎被肯定，盼讓全世界看到台灣。

中央社報導，鄒時擎表示，心情上並不失落，因為想要的獎是奧斯卡獎，「不是為了自己，而是為台灣，讓全世界都看到台灣，讓全世界都來逛夜市。」

演員黃鐙輝表示，能夠入圍男配角獎已經很開心，感謝導演選擇他，讓他能夠放鬆地演出。黃鐙輝不改幽默地說，是男配角獎得主曾敬驊吸走了他的運氣，因為典禮前一晚有太長時間黏在一起，「我沒失落，但我買醉。」

演員蔡淑臻與9歲童星葉子綺都與女配角獎擦身而過，葉子綺表示，「其實這種事不是我們能決定，也不是到很難過，就還是很開心能和大家一起走紅毯、入圍就夠了。」她分享，原本準備好的感言是「我會繼續長大，成為快樂的小演員。」

另外，導演李安總會在金馬獎頒獎典禮後拜訪入圍劇組並給予支持，他也出席「左撇子女孩」慶功宴。得知葉子綺仍在等待，李安打趣說：「上一個（等我到）的例子是林品彤，我很不好意思。那妳（葉子綺）搞不好會得影后，有經驗的演員不會想跟小孩子演戲，絕對會輸。」

葛薈婕爆汪峰賊摳門 分手費6次給 卻給章子怡買千萬鑽戒

私生飯電話騷擾直播 劉宇寧怒懟：他沒資格跟我對話

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

