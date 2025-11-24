TWICE高雄巡演嗨秀中文 志效找子瑜救場

TWICE在高雄寫下全新里程碑。（圖／Live Nation Taiwan提供）

南韓 女團TWICE在高雄世運主場館舉行第2場世界巡演，經過第1天的演出，TWICE成員們儼然把子瑜當成中文老師，不只請子瑜教中文、台語，還請子瑜帶頭喊口號。子瑜也更多了幾分自在，看到粉絲們口號喊得震天響，竟脫口而出：「看來也不用教了。」

5.5萬粉絲成功擠進加場演出，TWICE 8名成員們都準備了與首場不同的小巧思，從造型到自我介紹，大家努力要讓台灣粉絲留下難忘回憶。志效一開口就是秀中文「我的名字怎麼樣」，但看粉絲沒有反應，志效連忙向子瑜求救，趕緊更正重說「我的名字是什麼」。

Momo則是用台語問候「呷飽未」(吃飽沒)，多賢也自我介紹綽號是「豆腐 」，2人不忘強調「是子瑜教的」。子瑜則一口氣中文和台語全用上，感性向粉絲致謝：「這是我第一次和成員們一起到高雄演唱會，我知道你們等了這一刻很久，也知道你們為我們做了很多的應援。你們非常歡迎我回家，我也都感受到你們的心意了，所以我非常開心。」

因為跟子瑜家人熟識，娜璉大膽點名「子瑜爸爸還沒站起來」，大螢幕的鏡頭立刻照到子瑜爸媽熱情揮舞著應援棒，子瑜也跟著喊：「高雄的粉絲不要再害羞囉。」

她們團魂滿滿，表演過程中不忘互相協助。Sana看見地上濕滑，主動幫大家鋪上毛巾，避免有人滑倒；定延發現子瑜頭髮纏在耳麥上，默默伸手幫子瑜整理，讓她能夠保持最佳狀態，諸多小細節都突顯出成員們的貼心。

她們為台灣特地準備了蔡依林 的「日不落」，多賢私下在直播中透露，挑這首歌是子瑜的主意，看到粉絲們都很喜歡，相信這首歌一定是經典名曲。她也向子瑜媽媽道謝，因為子瑜媽媽為她們準備很多食物，她還因此喝到今年第一杯奶茶，謝謝子瑜媽媽把成員們都照顧得很好。