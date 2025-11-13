我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

「他應該還在」 1女星談劉文正73歲生日 揭他打牌往事

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一代巨星劉文正引退後銷聲匿跡34年。（本報資料照片）
一代巨星劉文正引退後銷聲匿跡34年。（本報資料照片）

一代巨星劉文正引退後銷聲匿跡34年，日前是他的73歲生日，近況令人相當好奇，住在加州的民歌手林佳蓉跟許淑絹曾搭檔發片，日前合體彩排，林佳蓉表示沒在美國遇過劉文正，倒是許淑絹耳聞劉文正有私下愛好。

林佳蓉、許淑絹下周要登上2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會舞台，擔任會計師的林佳蓉不想錯過盛會，特別跟老闆請假，笑稱自己是抱著丟工作的決心返台，「11月是我們最忙的時候，我請了一個月，很開心要跟大家一起唱歌」。她一邊忙於彩排，也沒忽略會計師的工作，表示兩邊都不能拖到進度。

許淑絹說年輕時很喜歡劉文正，尤其對他主演電影「閃亮的日子」印象深刻，曾連續三天進駐戲院支持，也提到耳聞姊夫說過朋友跟劉文正一起打麻將，應該是打衛生麻將，輸贏不大，她說：「是20幾年前的事，但他應該還在（世）。」

劉文正2023年爆出烏龍死訊，前經紀人夏玉順對外宣布他因心肌梗塞病逝於拉斯維加斯，不到24小時後改口稱詐死，後來友人駁斥死訊，劉文正定居在明尼蘇達州的二姨李庚濟表示他一切都好，去年密友也說：「他目前都很好，沒有問題。」

此外，方文琳出演王偉忠監製舞台劇「明星養老院」，日前在高雄登台，裘海正特地前往捧場看戲，現場觀眾看到當年「飛鷹三姝」的兩位明星在劇場相逢非常感動，頻呼「姊妹合體」了，兩人還在後台留下貼臉同框照，瞬間掀起回憶殺。

「明星養老院」中，方文琳飾演養老院院長，為安撫院內大明星們的陳年心結煞費苦心，因而引發許多妙趣橫生的故事。

劉文正旗下的飛鷹唱片捧紅「飛鷹三姝」的方文琳、裘海正與伊能靜，當年三人雖不是組合，但在1986年一同出道闖蕩歌壇。方文琳笑說當年師父劉文正下禁愛令，但豆蔻年華的年輕女孩怎可能抗拒愛情，於是三人經常湊在一起偷偷聊男友。

方文琳(左)演出舞台劇「明星養老院」，裘海正特地捧場後台同框。（圖／金星文創提供...
方文琳(左)演出舞台劇「明星養老院」，裘海正特地捧場後台同框。（圖／金星文創提供）

劉文正 養老院 加州

上一則

唱「上海灘」紅45年 78歲葉麗儀現身上海 月底巡演

下一則

談叔嫂禁忌戀 宋茜大膽告白 丁禹兮耳朵通紅

延伸閱讀

Energy坤達、書偉認閃兵 密友爆近況「早知情」

Energy坤達、書偉認閃兵 密友爆近況「早知情」
遭傳罹患胃癌 趙薇更新近況PO照反擊死訊

遭傳罹患胃癌 趙薇更新近況PO照反擊死訊
每天一分鐘促進骨密度 65歲女星分享早晨必做運動

每天一分鐘促進骨密度 65歲女星分享早晨必做運動
台女星揭真實面目：後媽馬筱梅視大S兒女如己出

台女星揭真實面目：後媽馬筱梅視大S兒女如己出

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉