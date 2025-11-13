「他應該還在」 1女星談劉文正73歲生日 揭他打牌往事

一代巨星劉文正引退後銷聲匿跡34年。（本報資料照片）

一代巨星劉文正 引退後銷聲匿跡34年，日前是他的73歲生日，近況令人相當好奇，住在加州 的民歌手林佳蓉跟許淑絹曾搭檔發片，日前合體彩排，林佳蓉表示沒在美國遇過劉文正，倒是許淑絹耳聞劉文正有私下愛好。

林佳蓉、許淑絹下周要登上2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會舞台，擔任會計師的林佳蓉不想錯過盛會，特別跟老闆請假，笑稱自己是抱著丟工作的決心返台，「11月是我們最忙的時候，我請了一個月，很開心要跟大家一起唱歌」。她一邊忙於彩排，也沒忽略會計師的工作，表示兩邊都不能拖到進度。

許淑絹說年輕時很喜歡劉文正，尤其對他主演電影「閃亮的日子」印象深刻，曾連續三天進駐戲院支持，也提到耳聞姊夫說過朋友跟劉文正一起打麻將，應該是打衛生麻將，輸贏不大，她說：「是20幾年前的事，但他應該還在（世）。」

劉文正2023年爆出烏龍死訊，前經紀人夏玉順對外宣布他因心肌梗塞病逝於拉斯維加斯，不到24小時後改口稱詐死，後來友人駁斥死訊，劉文正定居在明尼蘇達州的二姨李庚濟表示他一切都好，去年密友也說：「他目前都很好，沒有問題。」

此外，方文琳出演王偉忠監製舞台劇「明星養老院 」，日前在高雄登台，裘海正特地前往捧場看戲，現場觀眾看到當年「飛鷹三姝」的兩位明星在劇場相逢非常感動，頻呼「姊妹合體」了，兩人還在後台留下貼臉同框照，瞬間掀起回憶殺。

「明星養老院」中，方文琳飾演養老院院長，為安撫院內大明星們的陳年心結煞費苦心，因而引發許多妙趣橫生的故事。