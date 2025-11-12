倫敦開唱 張信哲再遇「接招」蓋瑞巴洛先合照

張信哲(左)跟好友蓋瑞巴洛(右)相見歡。（圖／潮水音樂提供）

張信哲相隔14年再度踏上英國倫敦，舉辦第103場「未來式」巡演，把握機會相約大咖天團接招（Take That）的團員好友蓋瑞巴洛（Gary Barlow），由於過往見面都沒合照，這次重逢的兩人一見面就笑說：「這次要先拍照。」

張信哲兩度插旗英倫的計畫好事多磨，原先安排倫敦為「未來式」巡演海外首站，且要站上殿堂級場地Royal Albert Hall，卻受疫情 重挫被迫取消。他日前改到OVO Arena Wembley開唱，健康熬過疫情帶來多首金曲，笑問「不知道是暖氣太強，還是大家太熱情」，隨即脫掉外套，接著感性表示：「本來想在倫敦開頭，把祝福帶向世界的每一地，但沒有關係，我們最終還是相聚在一起了。」

此外，「太想愛你」作曲人葉良俊到場同歡，張信哲深情向歌迷告白：「其實對我來說，我非常珍惜跟你們相聚的每一刻、每一分、每一秒。謝謝。我知道有很多朋友從世界各地飛過來，對吧？謝謝！」更好奇問大家會不會繼續陪到下一站巴黎，聽見全場齊聲說「會」，他激動直呼：「真的謝謝非常可愛的你們。」

而他6年前跟蓋瑞巴洛合作「A Matter of Love」一曲，成為音樂生涯重要里程碑，當時見面都在聊音樂，忘了合照留念，此行雙方趁空相見歡、合照，新的音樂合作勢必再啟動。