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林依晨自然產喜迎二寶 曝兒子五官像老公

記者陳慧貞／綜合報導
林依晨開心迎接二寶的到來。(圖／周子娛樂提供)
林依晨開心迎接二寶的到來。(圖／周子娛樂提供)

42歲女星林依晨近日喜迎二寶，經紀人證實喜訊，透露「依晨順利生產母子均安，小男娃3060克，謝謝大家關心」，目前她在月子中心休養，老公林于超全程陪伴。消息曝光後，林依晨也在社群發文分享升格二寶媽的喜悅，她提到：「近日看到Kim McMillen寫的一首詩不能不分享給你們，也與大家分享迎接新生命的喜悅、對孩子們的祝福與期許。」

林依晨2014年與老公林于超結婚，2021年迎來大女兒「小小林」，今年3月她報喜懷二胎，但當時並未透露預產期，如今二寶兒子誕生，湊成「好」字；由於第一胎自然產，林依晨生二寶也採自然產，臨盆前，她還和身邊朋友大玩預測生產時間遊戲。過去曾是同門的好友張家慧出席大愛戲「假日到山裏來看你」宣傳活動，提到和林依晨有一共同群組，幾個好友前陣子還一起聚餐，張家慧也玩預測遊戲，猜林依晨生產日是18日，結果答案是13日。

林依晨經紀人也透露，二寶很健康，五官長得像爸爸，看來長大也是帥哥，由於林依晨在月子中心休養，4歲女兒「小小林」要上學，目前由長輩照顧。她5月出現在好友聚餐時，實際上已接近預產期，因穿著寬鬆完全看不出孕肚，經紀人也透露林依晨孕期期間的身心狀態一直都很好，也有持續工作，由於二胎孕肚較大，所以廣告只拍攝上半身，目前她專心坐月子，下半年工作也排定，確定洽談好電影拍攝。

林依晨

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