辰亦儒帶娃寵妻讚「天使媽媽」 曾之喬欣慰：沒看錯人

曾之喬產後首度公開亮相，看起來仙氣飄飄。(記者沈昱嘉／攝影)

36歲曾之喬跟辰亦儒結婚5年，從去年8月到生產一直頗低調，近日為身體保養乳液品牌首度公開露面，一襲細肩帶白色洋裝襯出雪白肌膚，小腹平坦四肢纖瘦，看起來似乎比產前更瘦。喬喬坦言剛生完擠不出母乳很常哭，但最後決定放過自己。辰亦儒安慰她「喝配方奶一樣很壯，沒關係」，還給出最頂級讚美「你是天使媽媽」。

曾之喬的兒子目前半歲大，她喊他「甜蜜」，也是已經可以睡過夜又不難帶的天使寶寶，只是最近有小感冒，她嘆：「小小身體咳一聲，我心都快碎了，很心疼！」因為本來就愛哭，尤其剖腹產傷口都還沒好，三更半夜要爬起來促進母乳分泌，內心默默覺得很殘忍：「是這樣的嗎？沒想到是這麼辛苦。」

母親節 剛過，辰亦儒其實不只一次真心感謝曾之喬的辛苦，還經常鼓勵和誇獎她：「你怎麼會這麼有耐心和毅力？真的是天使媽媽！」她覺得當初從交往就覺得他是個很有責任感的人，如今更覺得「沒有看錯人」。倘若小孩半夜哭鬧，夫妻倆採取責任制和排班制，曾之喬溫馨提醒：「大家要記得，成為父母後就是合作夥伴。」

至於恢復身材，喬喬並不著急，反而覺得最難恢復的是記憶力。懷孕時因為害喜嚴重，先瘦了四公斤，來回也只重七公斤，產後雖然那七公斤仍在，但卻看不出長在哪裡，於是遵照健身教練指示慢慢鍛鍊，果然順利瘦回去。